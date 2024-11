Filha de Fernanda Paes Leme rouba a cena em nova foto: 'Contagiante'

A apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar momentos ao lado de sua filha com Victor Sampaio, a pequena Pilar

A apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para compartilhar momentos ao lado de sua filha com Victor Sampaio, a pequena Pilar, de seis meses. Nos stories do Instagram, ela compartilhou um álbum de fotos que evidenciam a simpatia da herdeira.

Nas imagens, as duas aparecem sorridentes. "Eu sou mãe da miss simpatia mesmo. Como faz quando sua filha adora dançar um pagode, mas ainda tá no braço? As costas da mamãe que lutem", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram a simpatia da pequena. "Ela é demais!!! Eu olho para ela sorrindo e já sorrio também", disse uma. "Fruto nunca cai longe do tronco, né? Esse sorriso não poderia ser mais contagiante… Astral maravilhoso. Lindaaaa!!!", comentou outra. "Dona e proprietária do carisma do mundo", opinou um terceiro. "Essa princesa, além de linda, é super simpática, está sempre com esse sorrisinho lindo no rosto", escreveu mais uma.

Fernanda Paes Leme revela se aprova apelidos para sua filha: 'Vários'

Já nesta quarta-feira, 6, Fernanda Paes Leme falou sobre os apelidos da filha. A famosa contou que curte dar outros "nomes" para a herdeira e até apontou os inúmeros que usa com ela. A artista escreveu os apelidos bem diferentes que fala com Pilar e mostrou ser uma mamãe bem babona.

"Bom da Pipa Neneza tutuca Pin Pin Pilarzinha e mais vários apelidos dela que tô esquecendo. Bebê de vocês também tem mil apelidos?", questionou ao contar sobre a sua mania com a herdeira.

Nos últimos meses, Fernanda Paes Leme levou Pilar para viajar pela primeira vez de avião e conhecer a praia. O local escolhido foi a Bahia, onde ela construiu uma casa com piscina e vista para o mar em Salvador. Recentemente, a artista fez um tour pelo local e impressionou ao exibir os detalhes da decoração com pedras diferenciadas.

