Filha caçula de Neymar Jr esbanja fofura em nova foto dentro do carro

Mãe da filha caçula de Neymar Jr, Amanda Kimberlly explode o fofurômetro ao exibir nova foto da filha dentro do carro

A modelo Amanda Kimberlly surpreendeu ao mostrar nova foto de sua filha, Helena, fruto do affair com Neymar Jr. Nas redes sociais, ela encantou ao registrar uma saída de carro com a bebê para ir ao pediatra nesta terça-feira, 17.

Na foto, Helena apareceu olhando atentamente para a câmera enquanto estava acomodada no bebê conforto.

Vale lembrar que Helena tem dois meses de vida. Ela é fruto de um breve affair de Amanda e Neymar Jr quando ele estava separado de Bruna Biancardi logo depois do nascimento de Mavie.

Helena, filha de Amanda Kimberlly e Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Dois meses da Helena

Nesta terça-feira, 3, Amanda Kimberllycelebrou mais um mês da filhaHelena, fruto do seu relacionamento com Neymar. A pequena está completando dois meses de vida.

Em seu Instagram Stories, a modelo mostrou que realizou uma festa simples e intimista para celebrar a data. Amanda compartilhou uma foto da mesa arrumada com bolo, docinhos, chapéus de festa e pratinhos, tudo no tema de flores.

"Ansiosa para o próximo mês", escreveu a mamãe coruja.

Filho de Neymar Jr aparece em foto inédita com a irmã caçula

Recentemente, o filho de Neymar Jr, Davi Lucca completou 13 anos e ganhou homenagens nas redes sociais. Inclusive, ele foi homenageado pela modelo Amanda Kimberlly, que é mãe de Helena, filha caçula do jogador de futebol.

Nos stories do Instagram, Amanda compartilhou uma foto inédita de Davi com Helena. Na imagem, ele apareceu dando um beijo na cabeça da irmãzinha durante um encontro deles.

Vale lembrar que Davi, fruto do antigo relacionamento de Neymar Jr com Carol Dantas, estava ao lado do pai no dia do nascimento de Helena em uma maternidade de São Paulo. Além do primogênito e da caçula, o jogador de futebol também é pai da pequena Mavie, de 11 meses, fruto de sua união com Bruna Biancardi; confira o registro!