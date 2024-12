Fernanda Paes Leme reflete sobre afastamento de amigos: 'Aceitar e seguir'

A atriz Fernanda Paes Leme fez um 'balanço' de seu 2024 e refletiu sobre o afastamento de algumas pessoas ao longo do ano

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou com os seguidores uma espécie de 'balanço' de seu 2024. Por meio de um vídeo publicado em sua conta no TikTok, a artista abordou o tema 'afastamento' e ressaltou que este ano fez uma limpeza na vida de muita gente.

Ao longo da reflexão, Fernanda explicou que por muitas vezes se questionou o motivo do afastamento de certos amigos, mas que com o passar do tempo conseguiu entender que ciclos fazem parte da vida e que algumas situações não possuem explicação.

"Eu me afastei de pessoas que não faziam mais questão da minha presença. Sim, essas pessoas existem, elas vão se afastando de você, você não vai entendendo muito o porquê, você se questiona, acha às vezes que é culpado, você faz uma linha do tempo [e reflete sobre acontecimentos], são muitas perguntas porque normalmente a gente não quer enxergar quando as pessoas se afastam da gente", iniciou a famosa.

"'Cara, sou tão legal. Eu fiz tanto por essas pessoas, por que elas resolveram se afastar de mim?’. Porque sim. Simples assim. Cada um tem seus motivos, cada um tem suas verdades. E é super legítimo as pessoas quererem se afastar das outras. Dói, mas o melhor de tudo é você se ligar, aceitar e seguir a sua vidona", continuou ela.

Em seguida, Fernanda Paes Leme mencionou o afastamento de pessoas que 'tem interesse na amizade só quando você tá bombando', além da distância ocasionada pela maternidade. A atriz é mãe da pequenaPilar, de 8 meses, fruto de sua união com Victor Sampaio.

"2024 foi um ano em que eu me afastei do trabalho, da vida profissional, vivi muito a maternidade, então aquelas pessoas que falavam comigo e que estavam perto porque eu estava fazendo sucesso, alguma coisa que era de interesse, elas também se afastam. [É bom] ficar com o radar ligado para ver quem é quem na fila do pão. Quem são aquelas pessoas que estão do seu lado inclusive quando você está no pior ano da sua vida. Porque esse ano para mim foi o pior ano da minha vida e ao mesmo tempo melhor. Foi um ano muito difícil", declarou ela.

Fernanda Paes Leme não faz festa para 8º mesversário da filha

A filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio, a pequena Pilar, completou oito meses na terça-feira, 17, mas não teve uma festinha para a data. Após nos últimos meses ganhar comemorações temáticas, dessa vez, a mamãe contou que não fez nada.

Em seus stories, a famosa postou um clique fofíssimo da herdeira usando óculos escuros e revelou que não organizou algo para o oitavo mês da garota. Fernanda Paes Leme então explicou o que aconteceu e se mostrou conformada com a situação; confira detalhes!

Leia também: Casa de Fernanda Paes Leme: veja as fotos da mansão com vista para o mar