Fernanda Paes Leme reflete sobre culpa por deixar a filha para ir ao Rock in Rio

Fernanda Paes Leme reflete sobre sentimento de culpa ao retornar ao trabalho e deixar a filha em casa para curtir o Rock in Rio

Na última quinta-feira, 19, Fernanda Paes Leme marcou presença no Rock in Rio. Em entrevista ao Portal Leo Dias, a atriz compartilhou o sentimento de culpa que sentiu ao deixar a filha em casa para aproveitar e também trabalhar no festival. Apesar do coração apertado, ela ressaltou que esse é um momento importante após a maternidade.

Durante a conversa, Fernanda foi questionada sobre como foi deixar a filha, a pequena Pilar, de apenas cinco meses, fruto do noivado com Vitor Sampaio. Embora tenha destacado o sentimento de culpa, a apresentadora se mostrou animada por retomar suas atividades e se reencontrar consigo mesma após passar os últimos meses focada na filha.

“Olha, eu acho que nós mulheres, a gente tem muita culpa, né? Então eu acredito que é um momento também de sentir um pouquinho de culpa, mas ainda deixar essa culpa de lado e lembrar da mulher que eu sempre fui: que trabalha, que se diverte. É importante também eu voltar a ser minha”, Fernanda abriu o coração.

Fepa ainda falou sobre a importância de transmitir felicidade para a filha: “Acho que quando a gente tá feliz, a gente passa isso para os nossos filhos. Então se eu estou feliz, se estou completa, se estou vindo para o Rock in Rio, 40 anos de Rock in Rio, trabalhar com marcas que eu acredito, que é incrível, isso é o máximo. Então vou me divertir”, contou.

Por fim, Paes Leme destacou que precisaria voltar para casa mais cedo do que o esperado, pois tinha que amamentar a herdeira: "Não sei se vou conseguir ver o Ed Sheeran, que é o último, porque eu vou amamentar minha filha de madrugada, que ela vai acordar. Ela veio de São Paulo este final de semana, ela está comigo aqui”, contou.

Vale lembrar que a pequena Pilar chegou ao mundo em abril deste ano. A menina é fruto de seu noivado com o empresário Victor Sampaio: “Muito axé pra minha pequena nesses 5 meses de vida. O tema hoje foi OLODUM, porque Pilar já tá sentindo dentro dela todo amor pela Bahia, por Salvador”, a apresentadora celebrou o quinto mesversário da pequena.

Fernanda Paes Leme encanta ao combinar 'careta' com a filha:

Fernanda Paes Leme encantou ao compartilhar um novo clique com sua filha com o empresário Victor Sampaio, a pequena Pilar, de 5 meses. Nesta quinta-feira, 19, ela iniciou o dia ao lado da herdeira e esbanjou fofura ao exibi-la fazendo "careta". Imitando a menina, a famosa surgiu abrindo a boca, assim como a bebê estava fazendo ao bocejar.