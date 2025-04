Sem dinheiro, parente do Papa Francisco viaja para funeral após doação

O Papa Francisco morreu na última segunda-feira, 21, e está sendo velado na Basílica de São Pedro. E o sepultamento acontecerá no sábado, 26

O Papa Francisco morreu na última segunda-feira, 21, aos 88 anos, e está sendo velado na Basílica de São Pedro. O sepultamento acontecerá no sábado, 26, em uma cerimônia que contará com a presença do sobrinho dele, Mauro Bergoglio, que conseguiu as passagens por meio de uma doação feita por uma voluntária.

Mauro é enfermeiro e vive em Buenos Aires. Na última segunda-feira, 21, ele disse em uma entrevista ao canal A24 que queria ir ao funeral, mas não tinha condições financeiras. Após o apelo, uma empresária doou as passagens, segundo noticiou a imprensa local.

“Eu nunca pedi um favor. Me ofereceram e aceitei porque era a única maneira que eu tinha de me despedir. Nunca pude vir a Roma”, confessou ele nesta quinta-feira (24), à Rádio Mitre Argentina.

Vanesa Bergoglio, irmã de Mauro, também se pronunciou nas redes sociais. "Somos filhos de Oscar Adrian (Bergoglio), não somos midiáticos, somos trabalhadores. E como a maioria das pessoas, passamos sufoco no fim do mês. Meu irmão queria muito estar lá, é o nosso último tio. Agradeço à mídia por permitir que ele faça essa viagem", escreveu ela, conforme o portal g1.

A família do Papa

Filho dos imigrantes italianos Mario Giuseppe Bergoglio Vasallo (1908-1959), um ferroviário, e Regina Maria Sivori Gogna (1911-1981), dona de casa, Jorge Mario Bergoglio nasceu na capital argentina, Buenos Aires, e cresceu ao lado de quatro irmãos mais novos: Oscar Adrian, Marta Regina (1940-2007), Alberto Horacio (1942-2010) e Maria Elena.

De acordo com informações do jornal O Globo, a única irmã viva do Santo Padre enfrenta um estado de saúde delicado e está sob os cuidados de freiras de uma instituição religiosa na zona oeste da Grande Buenos Aires. Ele também deixa primos e sobrinhos.

