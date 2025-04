Zezé Di Camargo mostra Clara em chamada de vídeo com a família: 'Matando a saudade'

O cantor Zezé Di Camargo encantou os seguidores ao mostrar a filha caçula, Clara, e chamada de vídeo com a vovó e a irmã, Camilla Camargo

Zezé Di Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha caçula, Clara, de três meses, matando a saudade da vovó, Helena, e da irmã mais velha, Camilla Camargo.

No primeiro vídeo postado nos Stories, a herdeira do cantor sertanejo com a influenciadora digital Graciele Lacerda aparece vendo a vovó através uma chamada de vídeo. "Matando a saudade da vovó", escreveu o artista ao dividir o momento.

Depois, Zezé mostrou Clara em uma chamada de vídeo com Camilla enquanto tomava banho em sua banheira. "Também matei saudade da mama", escreveu o famoso, que também é pai de Wanessa e Igor Camargo.

Durante a ligação, a irmã mais velha confessou que estava com saudade da caçulinha da família e brincou sobre ela ir morar com ela. "Eu estou morrendo de saudade de você. Como é que faz? Quem morar comigo na minha casa? Vem? Eu faço um quarto novo só para você (...). Te amo pitiquinha", disse a atriz durante a conversa.

Recentemente, Camilla visitou Clara e compartilhou um registro com a irmã nas redes sociais. "Matando a saudade! #famila #irmã", escreveu a famosa na legenda. O post encantou os seguidores, que apontaram a semelhança entre as duas.

Confira:

Zezé Di Camargo mostra ligação de vídeo de Clara com a vovó e Camilla Camargo

Foto: Instagram

Graciele Lacerda encanta ao mostrar momento fofo da filha

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais na manhã desta última terça-feira, 22, ao mostrar a filha, Clara, de três meses, brincando. Nos Stories, a influenciadora digital postou um vídeo em que a herdeira, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, aparece encantada ao ver um patinho de brinquedo, que faz barulho enquanto anda.

Na imagem, a bebê aparece deitada em um pano no chão e observando atentamente ao brinquedo. Para o momento de diversão, Clara usa um look xadrez nas corees branco e amarelo. Ao registrar o momento, Graciele se derreteu: "Quem aguenta isso?", falou a mamãe coruja. Confira!

Leia também:Camilla Camargo comemora o aniversário da filha com festão