Fernanda Paes Leme mostra filha na torcida para ginastas nas Olimpíadas

Fernanda Paes Leme derreteu seus seguidores ao compartilhar foto da filha de 3 meses, Pilar com arquinho temático torcendo para atletas brasileiras

Em dia de final da ginástica nas Olimpíadas 2024, a Fernanda Paes Leme mostrou sua filha na torcida para as meninas do Brasil. A pequena Pilar deixou a mamãe coruja babando no sorriso da neném de três meses usando o arquinho temático verde e amarelo nesta terça-feira, 30.

Na foto da pequena, Fepa escreveu: “Torcendo pelas meninas da ginastica”. O clique derreteu os seguidores da apresentadora que babaram na pequena: “Graciosa demais”, disse uma, “Ficou linda!”, exclamou outra, “Ah não”, se derreteu uma acompanhada de carinhas apaixonadas.

Fernanda também apareceu ansiosa torcendo pelas meninas enquanto acompanhava o solo de Rebeca Andrade.

A equipe brasileira feminina de ginástica artística disputou os Estados Unidos, Itália e China na tarde desta terça-feira, 30. No total, as oito melhores seleções da classificatória buscam o pódio. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares contam com a torcedora mais fofa das redes.

Foto: Reprodução / Instagram

Olimpíadas 2024: Flávia Saraiva sofre corte no rosto durante final

A ginasta brasileira Flávia Saraiva se machucou durante o aquecimento para a final da competição nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira, 30. Ao testar um dos aparelhos do circuito, ela caiu e sofreu um corte no rosto.

A estrela machucou a região logo acima dos olhos, que sangrou um pouco. Com isso, a equipe médica brasileira entrou em ação para um curativo. Mesmo machucada, a atleta seguiu com sua rotina e competiu normalmente nas barras assimétricas.

Flávia se manteve calma depois do acidente e não perdeu a concentração. Tanto que sua performance correu dentro do previsto. A atleta tem 24 anos e está em sua terceira edição das Olimpíadas.

