Fabiana Justus mostra Carnaval em família e rebate críticas: 'Surreal'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 3, a empresária mostrou fotos de seu Carnaval em família.

Nas imagens, Fabi surgiu com uma camiseta preta, uma saia com vários brilhos e com algumas pedrarias no rosto para combinar com a data. Além disso, a famosa surgiu sorridente ao lado do marido Bruno D'Ancona e dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e Luigi, de um aninho.

O Carnaval deste ano foi ainda mais especial, já que no ano passado Fabi estava internada para tratar uma leucemia. Atualmente, a doença está em remissão. "Carnavalesca. De um carnaval no hospital para um carnaval livre com meus amores! Que mudança hein? Deus é maior", escreveu ela na legenda.

Depois, Fabi resolveu fazer uma reflexão sobre a diferença de um ano para outro e também rebateu algumas críticas que recebeu na postagem.

"Não dá para explicar o tanto que hoje em dia eu entendo que saúde é a coisa mais importante que a gente tem, é a coisa que a gente mais tem que prezar. Eu não estou conseguindo acreditar que tem pessoas indo na foto que eu postei com a roupa divertida que eu estava ontem, toda feliz. Eu grata, muito grata, agradecendo a Deus. Aí vem gente escrever que Carnaval não é coisa de Deus e que eu esqueci de Deus, que eu não sou grata. É inacreditável que existem pessoas assim. Nem deveria estar falando isso, mas é que me cansa as vezes. Surreal", disse ela.

Mudanças

Em clima de Carnaval e nostalgia, Fabiana Justus entrou na trend "Sexta de Carnaval do ano passado x Sexta de Carnaval deste ano" e emocionou os seguidores nas redes sociais. Na sexta-feira, 28, a influenciadora publicou fotos relembrando como estava na mesma data em 2024 e refletiu sobre as transformações em sua vida desde o diagnóstico de leucemia mieloide, em janeiro do ano passado.

"Na sexta-feira de Carnaval do ano passado eu raspei o cabelo! Chocada! Não tinha me tocado disso!", iniciou a famosa. "Eu fiquei pensando na minha sexta de Carnaval do ano passado [e lembrei que eu] estava raspando o meu cabelo. Quanta coisa [aconteceu] de um Carnaval para o outro! Deus é maravilhoso", celebrou Fabi.

Na sequência, a empresária, que estava no hospital, refletiu sobre a atual fase do tratamento. "Resolvi postar porque estou aqui no hospital, em uma situação muito diferente, graças a Deus, fazendo só a medicação de manutenção, e é o último dia do ciclo desse mês. Tem nem comparação, mas fiz uma comparação de imagens no mesmo hospital. Quanta coisa aconteceu, como estou diferente, como eu tenho motivos para comemorar neste Carnaval, como eu estava no Carnaval passado angustiada de estar longe dos meus filhos", relembrou.

"Eu estava sofrendo muito, no começo de tudo, mal sabia eu o que me aguardava. É surreal pensar em tudo que eu passei", finalizou Fabiana Justus.

