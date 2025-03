Zé Felipe encanta ao postar clique fofo do filho caçula, José Leonardo

O cantor Zé Felipe encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique inédito de José Leonardo, seu filho com Virginia Fonseca

Zé Felipe encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 19, ao compartilhar um clique inédito do filho caçula, José Leonardo, de seis meses.

No clique postado pelo cantor sertanejo, o menino, fruto de seu casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, aparece esbanjando fofura ao surgir deitado na cama, usando um body. "Toco", escreveu o artista na legenda.

Mais cedo, Zé Felipe postou diversas fotos em que aparece fazendo poses com as filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois. As meninas, contudo, roubaram a cena com seus looks: a primogênita surgiu com uma fantasia do Homem Aranha e sua irmã com m conjunto de camiseta e shorts vermelho e xadrez. "Boa tarde", desejou o filho de Leonardo e Poliana Rocha.

Confira:

José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Foto: Instagram

Virginia e Zé Felipe revelam como ensinam os filhos a lidarem com a fama

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe compartilham a vida com mais de 80 milhões de seguidores nas redes sociais e o interesse dos fãs se estende aos filhos do casal: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Em entrevista à Quem, eles contaram que procuram deixar os herdeiros "viverem do jeito mais normal possível". Sobre o modo de educar as crianças, Virginia detalhou: "Vamos criar filhos como fomos criados. A gente nunca parou para pensar: 'Ai, vamos proibir de ir'". Além disso, as crianças possuem liberdade para decidir se querem ou não atender os fãs. "As pessoas vêm pedir foto e eu falo: 'Pede para elas'. Se elas quiserem, tudo bem. Se não quiserem, tudo ok também", completou.

Zé Felipe, que viveu a mesma situação na infância por ser filho do cantor Leonardo, afirmou que se guia pelos ensinamentos que recebeu de seus pais. Saiba mais!

Leia também:Zé Felipe ganha surpresa de Virginia Fonseca no trabalho: 'Minha gata'