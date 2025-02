Fabiana Justus mostra registro do crescimento do cabelo mês a mês: 'Marcantes'

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nesta quinta-feira, 27, um vídeo com uma retrospectiva das mudanças em seus cabelos

Fabiana precisou raspar o cabelo em fevereiro do ano passado, após receber o diagnóstico de leucemia mielóide aguda. Desde que realizou o transplante de medula óssea, em março, a influenciadora tem celebrado cada etapa vencida de seu tratamento contra o câncer.

"O meu transplante de medula óssea aconteceu no dia 27 de março de 2024 e meu cabelo só começou a aparecer em junho! Eu lembro de ficar pesquisando, na época, vídeos como esse, pois eu tinha muita curiosidade de como seria o processo do crescimento", iniciou ela na legenda da publicação.

"Fui gravando ao longo dos meses pra acompanhar a evolução! Cada fase do cabelo representou também momentos marcantes dessa jornada pra mim. O fim do isolamento, a diminuição de remédios, de idas constantes ao hospital... e eu ficando mais forte", complementou

"Que bom que gravei porque agora posso ter esse vídeo que simboliza tanto pra mim! E, quem sabe, pode ajudar outras pessoas vivendo processos parecidos... aliás... alguém aí tá passando por isso?", finalizou.

Nos comentários, os internautas celebraram a evolução do tratamento. "E ver esse cabelo lindo crescendo significa tanto", disse uma. "Tá parecendo artista de cinema com esse cabelo", comparou outra. "Com um rosto desse, qualquer tamanho de cabelo de favorece. Mesmo a ausência dele", comentou uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

Recentemente, Fabiana postou uma foto em que aparece careca e relembrou que faz um ano que tomou essa decisão."Um ano desse dia. Dia que eu raspei o cabelo, um dia marcante. Só de lembrar me emociono. Naquele dia, eu raspei os fios imaginando tudo de ruim indo embora e um recomeço de vida lindo e cheio de saúde. Me enxerguei de uma maneira completamente diferente. Com a careca, eu me vi capaz de vencer. Eu não lembro desse dia com tristeza. Eu lembro desse dia com gratidão a Deus por me dar força e coragem para enfrentar tudo que enfrentei", disse ela.

