Esperando a primeira filha, Duda Reis diz que está doente: 'Me cuidar'

Duda Reis, que está à espera da primeira filha com Du Nunes, contou aos seguidores que estava de repouso e deu detalhes do diagnóstico

A modelo Duda Reis, que está vivendo sua primeira gestação, contou aos seguidores nesta quarta-feira, 21, que não acordou se sentindo bem. Ela disse que foi ao médico e descobriu que está com sinusite e otite avançadas, por isso vai ter que reforçar os cuidados com a saúde.

"Mamãe não tá nada bem. Sinusite piorando muito e com uma enxaqueca que nunca tive! Vou ao otorrino, hoje fico bem off, preciso me cuidar. Me desejem melhoras", escreveu a esposa de Du Nunes em seu Instagram.

Algumas horas depois, ela voltou com detalhes do diagnóstico. "Fui na médica e estou super fanha. Vou explicar o que eu tenho: tô com sinusite, mas ela já tá mais avançada. Fui uma criança muito alérgica e isso conta muito. Não cuidei das minhas alergias e sinusites ao longo da vida, por isso ficou uma bola de neve, mas vamos resolver", explicou.

"Também to com otite e também mais avançada, por isso estava com toda aquela dor de cabeça e no rosto, já veio tudo pra cá. Vou me cuidar e tomar os remédios que preciso, além de acompanhar com a minha obstetra e a minha otorrino", acrescentou.

Foto: Reprodução / Instagram

Na terça-feira, 20, ela contou aos seguidores que precisou dar uma pausa na rotina divertida na cidade de Orlando, Estados Unidos, em decorrência de um problema de saúde."Estou desde anteontem, mas ontem piorou e acorde ruim de uma crise de enxaqueca. Nunca fui a pessoa da enxaqueca, nunca! Agora, estou sendo presenteada com esse sintoma, mas está fogo. Ontem, eu fui fazer meu enxoval, mas era muita dor. Estava desconfortável e desagradável, só queria ficar fechada no escuro. Até o barulho fazia minha cabeça doer. Chegou uma hora que nem para a tela do celular, eu conseguia olhar", relatou a influenciadora.

Em Orlando, Duda recebe visita especial

Orlando também é conhecida como a cidade dos parques temático, em especia, pelos parques da Disney. Por esta razão, a cidade costuma a atrair turistas com uma série de programações baseadas no "Mundo Disney".

Recentemente, Duda compartilhou que recebeu uma visita especial da Princesa Aurora, personagem de Bela Adormecida e pôde tomar café da manhã com ela. O encontro marcou Duda em decorrência do nome da princesa, que é o mesmo escolhido para a filha dela.