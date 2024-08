Grávida, Duda Reis abre álbum de fotos de café da manhã temático

Em Orlando, Duda Reis exibiu nas redes sociais banquete com tema da princesa da Disney Aurora, que inspirou o nome de sua filha

Duda Reis está curtindo a temporada de férias em Orlando, Estados Unidos. Na manhã desta sexta-feira, 09, em suas redes sociais a atriz publicou uma sequência de fotos de um café da manhã temático, inspirado na princesa, para fechar a viagem com chave de ouro.

A atriz está à espera de sua primeira filha com o marido, Du Nunes, e se chamará Aurora, inspirada na princesa da Disney do desenho 'A Bela Adormecida'. "Essa experiência JAMAIS poderia ficar só nos stories… nosso último dia em Orlando não poderia ter sido mais especial, amanhecemos com o café da manhã mais lindo que já vi em toda minha vida”, começou.

A futura mamãe ainda mostrou sua ansiedade para conhecer sua filha: “E recebi a visita da princesa Aurora, que sonho! Mal posso esperar para a minha Aurora viver tudo isso, ano que vem estaremos aqui com toda a família!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os cliques encantaram os seguidores de Duda, que encheram os comentários de elogios: “Mulher, tu conseguiu ficar ainda mais linda grávida!”, escreveu uma, “Estamos ansiosa para receber a Baby Aurora por aqui!? Já podemos começar a contar os dias?”, disse um outro fã, “A Duda parece mais a princesa que a própria princesa”, brincou uma terceira.

Duda Reis compra chupetas de luxo para a filha. Saiba o valor!

Nesta segunda-feira, 5, a famosa viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval da bebê. Em seu Instagram Stories, Duda mostrou diversas comprinhas que fez para a filha, inclusive algumas chupetas de luxo, da marca de cristais Swarovski.

As peças possuem opções com cristais prateados, azuis, rosas, dourados e brancos, e custam entre US$ 60 e US$ 80 cada uma, totalizando uma média de R$ 343 a R$ 458 por item. "Vocês têm dúvidas que eu comprei? Comprei duas lindas", escreveu ela.

Além disso, Duda também comprou um sapatinho da marca Michael Kors de US$ 40, o equivalente a R$ 228, além de muitas roupinhas e lacinhos para Aurora. Veja detalhes!