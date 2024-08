Duda Reis desabafa sobre dores na gravidez: 'Crise'

Duda Reis, que está à espera da primeira filha com Du Nunes, contou aos seguidores que estava de repouso para se recuperar de fortes dores

Em Orlando, nos Estados Unidos, Duda Reis contou aos seguidores que precisou dar uma pausa na rotina divertida na cidade em decorrência de um problema de saúde, nesta terça-feira (20). A atriz, que está à espera de sua primeira filha com o empresário Du Nunes, revelou que estava com uma crise de enxaqueca, algo que ela apontou como um efeito colateral da gravidez.

"Estou desde anteontem, mas ontem piorou e acorde ruim de uma crise de enxaqueca. Nunca fui a pessoa da enxaqueca, nunca! Agora, estou sendo presenteada com esse sintoma, mas está fogo. Ontem, eu fui fazer meu enxoval, mas era muita dor. Estava desconfortável e desagradável, só queria ficar fechada no escuro. Até o barulho fazia minha cabeça doer. Chegou uma hora que nem para a tela do celular, eu conseguia olhar", relatou Duda.

Não é a primeira vez que uma mamãe célebre escolhe a cidade norte-americana para fazer o enxoval. Outras influenciadoras e atrizes costumam montar o armário e gavetas dos bebê em Orlando, por causa da variedade.

No caso da atriz, ela está junto da família do marido na viagem e, além das compras para a bebê, que se chamará Aurora, Duda pôde curtir um pouco de diversão por lá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Em Orlando, Duda recebe visita especial

Orlando também é conhecida como a cidade dos parques temático, em especia, pelos parques da Disney. Por esta razão, a cidade costuma a atrair turistas com uma série de programações baseadas no "Mundo Disney".

Recentemente, Duda compartilhou que recebeu uma visita especial da Princesa Aurora, personagem de Bela Adormecida e pôde tomar café da manhã com ela. O encontro marcou Duda em decorrência do nome da princesa, que é o mesmo escolhido para a filha dela:

“E recebi a visita da princesa Aurora, que sonho! Mal posso esperar para a minha Aurora viver tudo isso, ano que vem estaremos aqui com toda a família!", escreveu ela sobre a surpresa.