Em família, Sthefany Brito exibe momento encantador ao lado dos filhos

Que lindos! Nas redes sociais, Sthefany Brito compartilhou registro na companhia dos filhos, Enrico e Vicenzo, e derreteu os internautas

Em nova atualização nas redes sociais, Sthefany Brito encantou os internautas ao compartilhar registro ao lado dos filhos. Por meio dos stories em seu perfil do Instagram, a mamãe coruja posou com Enrico, de três anos, e Vicenzo, de menos de um mês, nesta terça-feira, 1.

Os pequenos são frutos do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. Na imagem, o trio surgiu em um momento de descanso na cama da mamãe.

Confira o registro:

Sthefany Brito revela sumiço por questão com os filhos e conta diagnósticos

A nova rotina de Sthefany Brito com dois filhos não está sendo fácil. Após quase um mês do nascimento de Vicenzo, a atriz continua tentando se adaptar em meio a tantas mudanças e contou que está acontecendo agora. Na última segunda-feira, 30, ela explicou seu sumiço.

Sentada no closet do filho, a famosa comentou que o mais e o mais velho, Enrico, de três anos, estão com algumas questões de pele. Após o primogênito pegar uma virose forte e não poder ficar perto do bebê, agora, ele está com urticárias. Já o caçula apresenta acne neonatal.

"Tô sumida por motivos de: Vicenzo tá com uma acne neonatal, nem ruim de sair, e Enrico teve já bebezinho, é bem comum assim, mas o Vicenzo tá demorando muito pra sair, tá meio que dando uma espalhada, mas é normal, e Enrico tá com urticária, tá tudo ótimo por aqui, olha... Tá tudo bem", explicou o que houve.

Ainda nos últimos dias, Sthefany Brito fez um desabafo por estar muito cansada. Amamentando o bebê e tendo que lidar com o ciúme do mais velho, a irmã de Kayky Brito abriu o jogo sobre estar exausta e enfrentando uma nova rotina com dois filhos.

Confira publicação recente de Sthefany Brito no Instagram: