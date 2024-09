A atriz Sthefany Brito desabafou sobre a maternidade. Ela deu à luz Vicenzo, na primeira semana de setembro, e é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para desabafar sobre a maternidade. Ela, que deu à luz seu segundo filho,Vicenzo, na primeira semana de setembro, e é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos, compartilhou um relato sobre sua rotina exaustiva com duas crianças pequenas. Os dois meninos são frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky.

"Cansada. Exausta. Com dor de cabeça. E assim seguimos, pronta para começar a maratona da madrugada. Esses dias comentei como estava me sentindo melhor, mais disposta, e hoje (para pagar a língua), o cansaço bateu com tudo, junto com uma dor de cabeça chata", iniciou a atriz.

Em seguida, ela continuou: "Dei mama para o Vicenzo (deixei com o Igor) e fui fazer o Enrico dormir... Parece tão simples, mas a realidade foi: Enrico foi junto quando fui amamentar o Vicenzo e não queria sair do quarto dele de jeito nenhum! Tive a 'brilhante ideia' de tentar fazer o Enrico dormir no quarto do irmão. Ele tomou mamadeira lá e, ao invés de relaxar, parece que ligou no 220. Começou a correr pelo quarto, cantar alto, queria pegar o Vicenzo no colo (que já estava dormindo) e, quanto mais a gente tentava acalmá-lo, mais agitado ele ficava".

"Depois de uma meia hora nisso, consegui carregar ele pro quarto dele e dormiu em 5 minutos! To aqui deitada do lado dele com dor de cabeça, esperando ele pegar no sono mais profundo para eu poder sair, comer alguma coisa antes do pequeno chorar e querer mamar de novo", completou.

Apesar do cansaço, ela ressaltou sua gratidão. "Tudo vale a pena, óbvio... Daqui a pouco, quando Vicenzo vier mamar e segurar minha mão, e amanhã, quando Enrico acordar e disser que quer ver o irmãozinho, eu esqueço todo o perrengue e agradeço a Deus por eles! Mas antes disso tem uma madrugada de muito tetê pela frente! Hoje me senti muito cansada, exausta mesmo. Nem todos os momentos são fáceis ou tão lindos quanto as fotos aqui no Instagram, mas por esses dois passaria por isso mil vezes", finalizou.