Eliezer revela detalhes do quartinho de Ravi, seu filho com Viih Tube

O ex-BBB Eliezer mostrou alguns detalhes de como será o quarto temático do filho caçula com Viih Tube: 'Vai ter foguete'; veja fotos

O influenciador digital Eliezer dividiu com os seguidores nesta quarta-feira, 2, alguns detalhes sobre o quarto de Ravi, seu segundo filho com Viih Tube. Em suas redes sociais, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, revelou que o cômodo do pequeno terá uma temática espacial.

Por meio de seus stories no Instagram, Eliezer fez um pequeno tour pelo local, que ainda está sendo preparado, e mostrou o andamento da decoração. Nas imagens, é possível perceber pinturas de galáxia nas paredes, além de desenhos de foguetes, estrelas e planetas.

O marido de Viih Tube ainda exibiu um lustre em forma de planeta, combinando com o tema do quartinho, e contou que o caçula terá uma cama montessoriana, conhecida por ajudar no desenvolvimento da capacidade motora das crianças. Uma cômoda na cor branca com os puxadores em formato de estrela também foi mostrada.

Além disso, o quarto de Ravi também contará com um 'foguete' na decoração. "As pessoas perguntaram se isso aqui era papel de parede, não! Isso tudo é pintura feita à mão", revelou Eliezer ao filmar a arte do quarto. "Temos um foguete no quarto, não vou mostrar montado, mas vai ter foguete. Não vou mostrar tudo ainda", completou o ex-BBB.

Vale lembrar que Viih Tube completou 8 meses de gestação recentemente. Além do pequeno Ravi, os dois também são pais de Lua Di Felice, de 1 ano e meio.

Confira detalhes do quarto do filho de Viih Tube e Eliezer:

