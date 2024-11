Eliezer se surpreende com atitude de Lua após chegada do irmão

Eliezer comentou sobre como tem sido a nova rotina com os dois filhos e se surpreendeu com uma atitude da filha Lua após a chegada de Ravi

Recentemente, Viih Tube e Eliezer deram as boas vindas para Ravi. O casal já tem Lua, de um ano. Em seu Instagram Stories, o ex-BBB comentou um pouco sobre como tem sido a nova rotina com dois filhos.

"Como tem funcionado a rotina aqui em casa... Eu e a Viih tínhamos combinado antes, que assim que o Ravi nascesse eu ia focar muito mais na Lua e não no Ravi. Porque nessa primeira fase, quando ele está acordado, ele está precisando 100% da mãe porque está mamando. Então, a gente tem se dividido assim. As coisas que a Viih fazia eu tenho feito com a Lua mais as coisas que eu fazia, e tenho inserido a Lua na rotina com o bebê. A gente está entendendo ainda como fazer isso", disse ele.

Em seguida, o famoso contou que se surpreendeu com uma atitude da primogênita. "E a Lua é extremamente esperta e inteligente. Hoje de manhã ela pediu para ver a mamãe. Aí entramos, a Viih estava dormindo. A Viih acordou e falou assim para ela: 'Filha, a mamãe precisa dormir'. Aí a Lua falou assim para Viih: 'Mamãe mimir?'. Aí ela: 'Tchau, mamãe". E saiu do quarto andando igual uma adulta, foi embora do quarto para deixar a Viih dormir. Ela é extremamente inteligente, ela entende tudo o que está acontecendo".

Semelhança

Nesta segunda-feira, 18, o ex-BBB compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e mostrou a grande semelhança entre os irmãos.

Eliezer comparou um imagem de Lua, quando era recém nascida, com Ravi. "Primeiro vídeo é da Lua com uma semana. Segundo vídeo é do Ravi com quatro dias. Parece ou não parece o mesmo bebê?", escreveu o papai coruja.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Como pode o Ravi parecer com a Lua se a Lua parece com a Vih e o Ravi é a cara do Eli?", questionou uma internauta. "Não parece, é o mesmo bebê. Estão tentando nos enganar", brincou outra.

