Eliezer compartilha vídeo de Ravi e aponta semelhança com Lua di Felice

“A cara da sua irmã", se derreteu o pai babão no pequeno; Ravi, o segundo filho de Viih Tube e Eliezer, nasceu na terça-feira, 12

Eliezer encantou seus seguidores mais uma vez quando mostrou na noite desta sexta-feira, 15, mais imagens do pequeno Ravi, nascido na última terça-feira, 12. No vídeo, o papai coruja falou das bochechas do recém-nascido e se impressionou com a semelhança do caçula com a irmã mais velha, Lua di Felice, de 1 ano e 7 meses.

"É, meu bochechudo! (...) Você é a cara da sua irmã. Meu Deus do céu, como é que pode parecer tanto com sua irmã?. E a sua irmã nasceu parecida com o papai, então você é a cara do papai", brincou.

Veja:

Foto: Reprodução / Instagram

Após deixar UTI, Viih Tube tranquiliza fãs ao postar foto com Ravi

Na manhã deste sábado, 16, Viih Tube tranquilizou seus seguidores ao compartilhar uma foto para apresentar o filho recém-nascido, Ravi. A influenciadora deixou a UTI do hospital Pro Matre, na cidade de São Paulo, na sexta-feira, 15. Na quinta-feira, 14, ela precisou passar por uma transfusão de sangue .

Desde o parto do segundo filho, Ravi, na segunda-feira, 11,, Viih está hospitalizada. "Já sai da UTI e estou no quarto, não fico muito no celular. Mas passando pra dizer que estou bem melhor, logo vou para casa!", escreveu no Instagram Stories.

Eliezer fala sobre a alta de Viih Tube da UTI

Nas redes sociais, ele comemorou a melhora no quadro de saúde da amada, que já reencontrou o filho caçula, Ravi, e estava amamentando o bebê.

"Boas notícias! Viih voltou para o quarto. Ela está lá dentro dando mama para o Ravi. Ela está bem, os exames estão ótimos. Estamos no quarto. Só boas notícias. Obrigado por todas as mensagens positivas, toda a energia boa que estão mandando pra gente. Agora é só esperar a alta e ir para casa curtir Ravi e a Lua”, disse ele.