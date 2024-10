Israel Novaes abre o jogo sobre fidelidade e enfrenta críticas: 'Algo que eu luto'

Em entrevista à Contigo!, o cantor sertanejo Israel Novaes refletiu sobre fidelidade e contou comentários que tem recebido nas redes sociais

O nome do sertanejo Israel Novaes deu o que falar nesta semana. Após afirmar durante participação no podcast Tem Base, que enfrenta uma luta constante para ser fiel à esposa, Laura Novaes, com quem é casado há três anos, o artista vem enfrentando ataques e ficou surpreso com a repercussão. Em entrevista à Contigo!, o cantor comenta a atual situação.

"Falei de uma algo que eu luto para vencer todos os dias, acredito que fazer de conta que isso não exista piora o enfrentamento", começa Israel Novaes, em entrevista à Contigo!. "[Tenho recebido comentários] de todos os tipos e, até o momento, vejo três grupos de pessoas."

De acordo com o artista, existem as pessoas "sinceras", que também lutam contra a infidelidade; as "fingidas", que fazem de conta que não há nada acontecendo, mas provavelmente traem ou são traídas; e, por fim, as pessoas que não entenderam sua fala, "e comentam com o nível da superficialidade que entenderam".

"Se a luta contra a infidelidade não existisse as pessoas não estariam tão frágeis a esse tema. Digo que estou vencendo, mas não é fácil, e tenho encontrado muita ajuda na minha fé e na minha esposa. Prometi ser fiel no altar e tenho cumprido essa promessa.", completou o artista.

Em entrevista ao podcast Tem Base, o artista afirmou que enfrenta uma verdadeira luta diária para manter sua fidelidade, especialmente diante das inúmeras tentações que o mundo artístico oferece. "Sou muito transparente em admitir que é uma batalha constante. Se é uma luta, significa que há dificuldade envolvida."

Leia na íntegra na Contigo!