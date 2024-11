Eliezer revela intercorrência com a saúde do filho: ‘Procedimentos’

Marido de Viih Tube, Eliezer revelou detalhes de quadro de saúde do filho recém-nascido, Ravi, logo após parto: ‘Ninguém explica Deus'

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer surpreendeu ao revelar o que aconteceu com o filho recém-nascido, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube, após o parto no início da semana. Ele contou que o bebê nasceu com desconforto respiratório e precisou de cuidados atentos dos médicos. Porém, a criança não precisou ser levada para a UTI neonatal.

Em um vídeo nas redes sociais, Eliezer apareceu com o filho no colo após o bebê se recuperar da intercorrência. "Ravi nasceu com um desconforto respiratório, nossa pediatra fez todo o protocolo e procedimentos (por mais de 1 hora) para ele estabilizar, a saturação dele não estava muito boa", disse ele.

E completou: "A decisão era levá-lo para UTI mas, antes de ir, colocamos ele no colo da Viih. E, adivinha? Ele teve uma melhora significativa (em minutos). Nesse momento, todo mundo se emocionou, na hora a única coisa que veio na minha cabeça era DEUS, ninguém explica DEUS. Em seguida, ele veio pro meu colo para nossa golden hour. E não precisou da UTI".

Viih Tube recebeu alta da UTI

A influenciadora digital Viih Tube recebeu alta da UTI na manhã desta sexta-feira, 15, e já está no quarto da maternidade. A estrela foi levada para a unidade de tratamento intensivo ao precisar realizar a transfusão de sangue. Agora, ela está melhor e já conseguiu voltar para o quarto para ficar perto do filho recém-nascido, Ravi.

A notícia foi divulgada pela assessoria de imprensa dela em um comunicado oficial. "Apresentando melhora significativa, Viih Tube deixou a UTI da Maternidade Pro Marte na manhã, desta sexta-feira (15). Está no quarto, segue monitorada pela equipe médica, acompanhada pelo marido Eliezer e a mãe Viviane. Também na maternidade, o filho Ravi esta muito bem! Agradecemos o carinho da imprensa. Manteremos todos informados", informaram.

Por enquanto, a previsão de alta de Viih e Ravi não foi divulgada.