Advogada de Cíntia Chagas vê como ato de coragem denúncia feita contra o ex-marido: ‘Exemplo’

Em entrevista à CARAS Brasil, a advogada Gabriela Manssur explica que caso está em segredo de justiça e destaca atitude de Cíntia Chagas como ato de coragem

A influenciadora digital Cíntia Chagas denunciou o ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL), por violência doméstica. O caso - ocorrido durante o casamento dos dois, que chegou ao fim em agosto deste ano, após três meses - está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Na última quinta-feira, 10, o parlamentar se manifestou publicamente. Em um vídeo publicado no Instagram, ele destacou que "está de mãos atadas e de boca amordaçada". Procurada pela CARAS Brasil, a advogada de Cíntia, Gabriela Manssur, destaca a coragem da influenciadora em denunciar: “Exemplo”.

Questionada sobre a importância de Cíntia ter denunciado as violências sofridas e de ter conseguido a medida protetiva, Gabriela destaca: “Como especialista em direitos das mulheres e advogada de Cintia, reputo sua a decisão em comunicar os fatos às autoridades competentes, como um ato de coragem, de proteção à sua integridade física, psíquica e moral e, acima de tudo, como uma medida de sobrevivência, servindo de exemplo para todas as mulheres que se encontram na mesma situação, a fim de evitar que um ciclo de violência doméstica evolua para casos mais graves”.

“É como ocorreu no filme “É assim que acaba”: Cintia escolheu a si própria, evitando maiores prejuízos à sua vida e também à sua carreira construída com muito esforço e dedicação, mérito somente dela e que lhe garante a sua independência financeira. Portanto, louvável a atitude de Cíntia, servindo como exemplo para todas as mulheres que sofrem violência e merecem uma vida digna, com proteção e segurança”, continua.

Após seu caso vir à tona, Cíntia vem recebendo apoio nas redes sociais, mas também está sendo atacada. Segundo a advogada, as mensagens serão analisadas e se for preciso, medidas cabíveis serão tomadas. “Em relação aos ataques, caso extrapolem o direito à liberdade de expressão ou causem qualquer lesão aos direitos de Cíntia, serão tomadas as medidas cabíveis visando sua segurança e proteção. No mais, apesar dos ataques, Cíntia também está tendo várias manifestações de apoio pela sua coragem em denunciar e levar ao conhecimento das autoridades competentes os fatos cometidos contra ela, assim como a solidariedade de inúmeras mulheres e vítima de violência”, destaca.

Gabriela ainda confirma que Cíntia e Lucas Bove estão passando pelo processo de divórcio. “O divórcio entre Cíntia Chagas e Lucas Bove foi devidamente decretado na Vara de Violência Doméstica e Familiar, nos autos das medidas protetivas de urgência, uma vez que a Lei Maria da Penha, faculta a vítima de violência requerer a decretação do divórcio na esfera criminal, visando a economia e celeridade processual, bem como sua imediata proteção e segurança”, informa.

SOBRE O CASO

A influenciadora e palestrante Cíntia Chagas foi à delegacia em 4 de setembro, onde registrou violência psicológica e ameaça e o caso veio à tona recentemente, repercutindo bastante na internet. À polícia, ela relatou um relacionamento abusivo, com ciúmes, possessividade e necessidade de controle do político. Detalhou ainda que era constantemente requerida a fornecer sua localização e provas do paradeiro ao ex-marido.

Ainda de acordo com Cíntia, Lucas pedia fotos, ligações de vídeo, notas de hotel, entre outras provas. Ela também falou que o deputado era extremamente ciumento e, por diversas vezes, a xingava com nomes de baixo calão. Conforme informado no boletim de ocorrência, ele a teria proibido de frequentar a academia, por exemplo.

A Justiça de São Paulo deferiu o pedido de medida protetiva feito pela influenciadora. Lucas deve ficar no mínimo a 300 m de distância da ex-mulher, não pode contatá-la por qualquer meio de comunicação e nem a mencionar nas redes sociais.