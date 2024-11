Claudia Raia surpreende ao aparecer sem maquiagem: 'Apreciar o que se vê no espelho'

Ao postar um vídeo sem maquiagem nas redes sociais, Claudia Raia convidou suas fãs a repetirem o ato nesta sexta-feira, 15

Nesta sexta-feira, 15, Claudia Raia transmitiu uma mensagem empoderada aos seus fãs. No Instagram, a atriz tirou sua maquiagem e incentivou a beleza natural, convidando suas fãs a repetirem o gesto.

"A maior conquista nesta vida é aprender a apreciar o que se vê no espelho todos os dias. Te convido a aproveitar esse mergulho", escreveu a artista. No vídeo, Raia remove a maquiagem e se admira em frente ao espelho.

Os fãs da artista e amigos apoiaram o gesto e exaltaram a aparência da atriz: “Ainda mais linda assim. Que orgulho!”, escreveu Paolla Oliveira, "Linda do mesmo jeito, com ou sem maquiagem", exclamou outra, "Bela, é sobre se aceitar todos os dias", comentou uma terceira, "Uma mulher é naturalmente bonita independente da idade que tenha. Perfeita! Penso assim também! Viva a vida", refletiu uma outra seguidora da atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia desabafa sobre etarismo: 'Mulheres desaparecem'

Na última quinta-feira, 7, Claudia Raia foi entrevistada por Fabi Saad no programa Mulheres Positivas, da Record News. Durante a conversa, a atriz falou sobre os desafios enfrentados ao longo do tempo, especialmente no mercado de trabalho e na indústria do entretenimento. Com 40 anos de carreira, a famosa iniciou a entrevista destacando seu papel como figura pública na luta pela representatividade feminina.

“Sou uma lutadora, e, como figura pública, meu papel é segurar a mão de outras mulheres e dizer: ‘Vamos colocar o pé na porta e seguir em frente!’ Mesmo com a carreira que construí, vejo como mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo. Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque. E eu sempre fiz isso, sou produtora desde os 19 anos", disse ela.

A artista também refletiu sobre a maternidade. Claudia é mãe de Enzo, 27 anos e Sophia, de 21, frutos do casamento com Edson Celulari, e Luca, de um ano, com Jarbas Homem de Mello.