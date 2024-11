Lucas Lima curte show do Linkin Park ao lado do filho, Theo

Músico mostrou momento fofo com o herdeiro nos ombros; Theo, de 10 anos, é filho de Lucas Lima com a cantora Sandy

Na noite desta sexta-feira, 15, Lucas Lima aproveitou para curtir o primeiro show do Linkin Park em São Paulo. Em suas redes sociais, o músico mostrou que cantou todas e vibrou muito na companhia de Theo, seu filho de 10 anos.

Nas redes sociais, ele mostrou que colocou o menino nos ombros e juntos cantar sucessos como Crawling e Numb. No registro, Lucas escreveu sobre a emoção que sentiu no momento.

"É para isso que eu treino! De novo, o universo me obrigando a usar a palavra vibe. Assistir ao show da minha banda favorita da adolescência com meu filho na cacunda… bah vidão, tu é muito tri. Agora são só memórias, quiroprata e dorflex", declarou.

Theo é filho de Lucas Lima com a cantora Sandy. Desde o nascimento do menino, em outubro de 2014, os pais optam por não expor o menino e manter a privacidade da criança.

Sandy terá um novo programa na TV

Na publicação, Sandy contou que terá cinco cantoras convidadas na atração e que está ansiosa para iniciar o projeto. "Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o @multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção".

E completou: "É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades. Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse ela.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a produção já estaria em busca das convidadas, que envolvem nomes como Ivete Sangalo, Xuxa, Paula Toller e Marisa Monte.

Neste momento de sua vida, Sandy vive um período sabático. Em junho de 2024, ela anunciou uma pausa por tempo indeterminado dos shows na carreira solo. A cantora realizou o seu show de despedida e disse que voltará aos palcos no futuro. Além disso, ela vive o seu primeiro ano como solteira depois de encerrar um casamento de 15 anos.