Eliezer chora com declaração da filha Lua: 'Emocionado'

Em suas redes sociais, Eliezer compartilhou um momento emocionante que viveu após a filha Lua, de um ano, se declarar para ele

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, o ex-BBB postou o vídeo de um momento emocionante que viveu ao lado da filha Lua, de um ano, fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

Na publicações, os dois surgiram dentro do carro quando a pequena se declarou para o papai. "Papaizinho, eu te amo", disse ela.

"Ai, não faz isso comigo. Eu te amo mais, meu amor", respondeu Eliezer, sem conseguir segurar as lágrimas. "Não chora não", disse Lua. "Eu estou chorando de felicidade, o papai está feliz", respondeu ele.

Na legenda, Eliezer comentou mais sobre o momento especial. "Nunca senti isso que estou sentindo. Minha filha falar pela primeira vez que me ama. Nunca vou esquecer o dia de hoje. Não existe nada de mais lindo e mais puro do que isso. Emocionado em todos os níveis".

Além de Lua, Viih e Eliezer também são pais de Ravi, de três meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Hospital

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. O ex-BBB contou que no último final de semana ele e a esposa Viih Tube foram parar no hospital.

O motivo foi que o casal pegou uma virose da filha Lua, de um ano. "Sumimos no final de semana porque a Lua pegou uma virose e passou para a gente. Ela vomitou duas vezes e ficou ótima, já a gente foi parar no hospital. Viih ontem passou o dia no soro por causa de uma virose e a Lua (com virose) passou o dia na brinquedoteca como se nada estivesse acontecendo", disse ele.

Em seguida, o famoso contou que ficou com medo do filho Ravi, de três meses, ficar doente também. "Conclusão: Dois marmanjos velhos quase morrem com uma virose besta. Enquanto um bebê que não tem dois anos vive normalmente como se nada estivesse acontecendo. Graças a Deus, antes a gente do que eles né? Ficamos com medo mesmo do Ravi pegar. Até agora ele não apresentou nenhum sintoma graças a Deus. Mas ficamos preocupados", concluiu.

Leia também: Eliezer mostra print de conversa com Viih Tube sobre a filha