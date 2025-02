Eliezer e Viih Tube vão parar no hospital. Saiba o motivo!

Em suas redes sociais, Eliezer contou que ele e a esposa Viih Tube foram parar no hospital. O ex-BBB ainda revelou o motivo

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. O ex-BBB contou que no último final de semana ele e a esposa Viih Tube foram parar no hospital.

O motivo foi que o casal pegou uma virose da filha Lua, de um ano. "Sumimos no final de semana porque a Lua pegou uma virose e passou para a gente. Ela vomitou duas vezes e ficou ótima, já a gente foi parar no hospital. Viih ontem passou o dia no soro por causa de uma virose e a Lua (com virose) passou o dia na brinquedoteca como se nada estivesse acontecendo", disse ele.

Em seguida, o famoso contou que ficou com medo do filho Ravi, de três meses, ficar doente também. "Conclusão: Dois marmanjos velhos quase morrem com uma virose besta. Enquanto um bebê que não tem dois anos vive normalmente como se nada estivesse acontecendo. Graças a Deus, antes a gente do que eles né? Ficamos com medo mesmo do Ravi pegar. Até agora ele não apresentou nenhum sintoma graças a Deus. Mas ficamos preocupados", concluiu.

Conversa desesperada

Na quarta-feira, 19, o ex-BBB passou por um perrengue ao ficar sozinho em casa com a primogênita. Isso porque a pequena queria assistir um desenho que ele não sabia qual era. Eliezer mostrou o print da conversa que teve com a esposa por meio de um aplicativo de mensagens.

"Qual é o raio do nome do desenho do neném para eu achar no Spotify aqui? Só conheço por 'neném'. Pelo amor de Deus. Ela só aceita esse, eu já botei todos e ela não quer. Eu não sei o nome desse bicho. É o que ela chama de neném", disse ele.

"Lolo Kids do Spotify. Na tu é Little Angel. Estou em entrevista", respondeu Viih Tube, para alívio de Eliezer. "Graças a Deus, é esse".

Na legenda, ele ainda brincou com a situação. "As vezes bate um desespero em um pai quando a mãe sai".

