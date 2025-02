Eliezer mostra print de conversa com Viih Tube sobre a filha: 'Desespero'

Em suas redes sociais, Eliezer fez questão de mostrar o print de uma conversa desesperada com a esposa Viih Tube sobre a filha Lua, de um ano

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de um ano, e de Ravi, de três meses.

Nesta quarta-feira, 19, o ex-BBB passou por um perrengue ao ficar sozinho em casa com a primogênita. Isso porque a pequena queria assistir um desenho que ele não sabia qual era. Eliezer mostrou o print da conversa que teve com a esposa por meio de um aplicativo de mensagens.

"Qual é o raio do nome do desenho do neném para eu achar no Spotify aqui? Só conheço por 'neném'. Pelo amor de Deus. Ela só aceita esse, eu já botei todos e ela não quer. Eu não sei o nome desse bicho. É o que ela chama de neném", disse ele.

"Lolo Kids do Spotify. Na tu é Little Angel. Estou em entrevista", respondeu Viih Tube, para alívio de Eliezer. "Graças a Deus, é esse".

Na legenda, ele ainda brincou com a situação. "As vezes bate um desespero em um pai quando a mãe sai".

Em seguida, Eliezer fez questão de posar ao lado de Lua, que já estava curtindo o desenho. "Tudo em paz graças a Deus e a mãe que sabe o nome do bicho que a criança chama de neném".

Semelhança

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e de Ravi, de três meses.

Na terça-feira, 18, a digital influencer brincou sobre a grande semelhança de Eliezer com o filho. No vídeo, Viih escreveu: "Peguei o celular do meu marido, mas tem reconhecimento facial para desbloquear".

Em seguida, a famosa colocou o aparelho celular na frente de Ravi, como se o telefone tivesse desbloqueado. "Gente, parece o mini Eli", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Gêmeos", disse uma. "Ravi é a cópia dele", escreveu outra. "Tal pai tal filho", disse uma terceira.

