Mais um bebê? Duda Reis confessa expectativa da família com segundo filho

Nas redes sociais, Duda Reis revelou a pressão familiar por um segundo filho e divertiu os fãs ao dar palpite sobre gênero do próximo bebê

Nesta terça-feira, 28, Duda Reis usou as redes sociais para compartilhar que a família já tem altas expectativas para um segundo bebê! Menos de um mês após o nascimento de sua primeira filha, Aurora, fruto do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes, a influenciadora brincou ao comentar a "pressão" familiar para aumentar a família.

"Olha, eu não sei o que tenho com esse povo aqui de casa. Todo mundo assim: tira esse chip [anticoncepcional]. É o Du [marido], minha mãe, a Ruth [cuidadora do bebê], meu pai, meus sogros", disse Duda nos stories do Instagram, revelando que, embora sua intenção inicial fosse esperar mais tempo para uma nova gravidez, ela já considera a possibilidade do segundo filho vir antes do que imaginava.

"A Ruth dá conta de cuidar de dois também.", brincou Du Nunes, apoiando a ideia.

Na sequência, a influenciadora brincou sobre os comentários dos internautas e deu um palpite sobre o gênero do segundo bebê. "O povo fica: 'Nossa, máquina de fazer filho bonito!' Aliás, acho que meu segundo vai ser menino. Tirar o chip? Olha as ideias."

Confira os stories de Duda Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Duda Reis surge radiante ao curtir companhia da filha, Aurora

Na última quinta-feira, 23, Duda Reis encantou os internautas ao compartilhar um novo registro com a filha, Aurora, de quase 1 mês, fruto do casamento com o empresário e cabeleireiro Eduardo Nunes. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora surgiu transbordando alegria ao curtir a companhia da pequena.

No vídeo, Duda estava com a bebê nos braços, enquanto se derretia por ela. "Como que trabalha assim?", declarou a atriz, acrescentando emojis apaixonados e chorando. Assista ao vídeo!

Leia também:Filha recém-nascida de Duda Reis rouba a cena em novo vídeo: 'O biquinho'