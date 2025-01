Duda Reis fala sobre amamentação: 'Me sentindo culpada'

Duda Reis respondeu algumas perguntas dos seguidores sobre maternidade e abriu o jogo ao comentar sobre como está sendo a amamentação

Nesta quarta-feira, 8, Duda Reis resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram e respondeu algumas questões sobre maternidade. Recentemente, a famosa deu a luz à Aurora, sua primeira filha com o marido Eduardo Nunes.

Um internauta quis saber como está sendo o processo de amamentação e a mamãe de primeira viagem foi bem sincera ao responder.

"Em relação à amamentação, eu estou tentando ainda me entender. Eu dou algumas vezes o peito, mas eu confesso que estou tentando entender. Eu ainda não sei se eu amei e eu fiquei me sentindo bem culpada por isso nesses dias, mas eu não sei se eu amo. Meu peito machucou já algumas vezes de sangrar mesmo e eu não sei... é isso, é muito pessoal. Eu nem sei se eu devia estar falando isso porque eu sei que isso abre muitas portas para muitas coisas. Eu ordenho o meu leite sempre. Eu sempre tiro e quando eu não estou me sentindo à vontade, eu dou o meu leite na mamadeira", disse ela.

Por que o rostinho de Aurora ainda não foi mostrado?

A atriz e digital influencer Duda Reis falou sobre o motivo pelo qual ela e o marido, o empresário e cabeleireiro Du Nunes, ainda não mostraram o rosto da filha, Aurora, que veio ao mundo no dia 2 de janeiro. Até o momento, os dois publicaram apenas fotos da bebê de costas e de alguns detalhes como a mãozinha e a boca.

"Pretende mostrar o rostinho dela para gente ou vai optar por não mostrar?", questionou um seguidor depois de Duda abrir uma caixa de perguntas para interagir com os internautas. A artista, então, explicou por que eles preferiram manter em segredo por enquanto.

"A gente vai mostrar! O que acontece é que tem muitas pessoas importantes da nossa vida pessoal que queremos que consigam conhecer ela pessoalmente, antes de descobrirem pela internet. Por isso estamos demorando um pouquinho", explicou ela.

Que complementou: "Não é por nada, não. Vocês torcem tanto por nós, pela minha família, que não existe a possibilidade de não participarem disso também. É isso".

