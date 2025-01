Duda Reis divide foto inédita ao celebrar uma semana de vida da filha

Que fofura! A influenciadora Duda Reis celebrou a primeira semana de vida da filha, Aurora, com uma foto da pequena logo após o parto

Dia especial na casa de Duda Reis! A influenciadora digital usou as redes sociais para compartilhar uma declaração emocionante à filha, Aurora. A pequena, fruto de seu casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes, completa uma semana de vida nesta quinta-feira, 9.

Em celebração, Duda publicou uma foto inédita com a bebê recém-nascida, exibindo parcialmente o rosto da herdeira na maternidade. A imagem revelada pela influenciadora foi registrada logo após o parto e mostra o primeiro contato entre mãe e filha.

"7 dias que a pessoinha que dividiu minha vida em antes e depois chegou. A maternidade é uma experiência avassaladora e ser inundada por todas as emoções que ela traz é para mim o real significado de estar verdadeiramente viva! Aurora faz jus ao nome, ela é fôlego, é respiro, é recomeço, é nascer do Sol. Mal posso esperar para viver uma vida te amando, minha filha", declarou ela na legenda.

Encantados com a postagem, diversos amigos e seguidores de Duda Reis deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Parabéns, querida! Viva você e a Aurora", escreveu uma internauta. "Linda! Muitas bençãos para vocês!", desejou outra. "A foto pós-parto mais linda que eu já vi!", elogiou uma terceira.

Mais cedo, Duda Reis abriu o coração ao falar sobre sua recuperação pós-parto e contou como tem se sentido desde a chegada da bebê. Ao longo de seu relato, ela contou que se encontra na fase 'baby blues' e ressaltou o grande apoio que está recebendo do marido durante o puerpério.

"Não me deixa esquecer de comer, me dá todos os meus remédios, seca meu cabelo sempre que estou cansada, me acalenta, faz massagem, carinho, faz tudo por mim. Isso torna tudo mais leve, quão sortuda sou. Obrigada, meu Deus", disse ela.

Por que Duda Reis ainda não mostrou o rosto da filha?

Duda Reis falou sobre o motivo pelo qual ela e o marido, o empresário e cabeleireiro Du Nunes, ainda não mostraram o rosto da filha, Aurora, que veio ao mundo no dia 2 de janeiro. Até o momento, os dois publicaram apenas fotos da bebê de costas e de alguns detalhes como a mãozinha e a boca.

"Pretende mostrar o rostinho dela para gente ou vai optar por não mostrar?", questionou um seguidor depois de Duda abrir uma caixa de perguntas para interagir com os internautas. A artista, então, explicou por que eles preferiram manter em segredo por enquanto; confira detalhes!

