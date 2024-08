Duda Reis compra chupetas de luxo para a filha. Saiba o valor!

Duda Reis viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval da filha Aurora e comprou algumas chupetas luxuosas para a pequena

Ao que parece, Duda Reis está radiante à espera da primeira filha. A atriz terá uma menina que se chamará Aurora e é fruto do seu casamento com Eduardo Nunes.

Nesta segunda-feira, 5, a famosa viajou para Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval da bebê. Em seu Instagram Stories, Duda mostrou diversas comprinhas que fez para a filha, inclusive algumas chupetas de luxo, da marca de cristais Swarovski.

As peças possuem opções com cristais prateados, azuis, rosas, dourados e brancos, e custam entre US$ 60 e US$ 80 cada uma, totalizando uma média de R$ 343 a R$ 458 por item. "Vocês têm dúvidas que eu comprei? Comprei duas lindas", escreveu ela.

Além disso, Duda também comprou um sapatinho da marca Michael Kors de US$ 40, o equivalente a R$ 228, além de muitas roupinhas e lacinhos para Aurora.

Barriguinha de grávida

Duda Reisencantou os seguidores das redes sociais na tarde de quinta-feira, 1º, ao compartilhar um novo clique exibindo sua barriguinha de grávida. Ela está à espera de sua primeira filha com o cabeleireiro Du Nunes.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido longo e justo de cor rosa, que destaca sua barriguinha. Na legenda, a mamãe se derreteu pela bebê. "Te sentir em meu ventre, parece silenciar todo o barulho que já existiu em mim", escreveu.

A postagem encantou os internautas. "Que grávida linda", disse uma seguidora. "Aurora realçando ainda mais a beleza da mamãe dela", afirmou outra. "Deslumbrante", falou uma fã.

Duda descobriu o sexo do bebê recentemente, ao realizar um chá revelação com a presença de amigos e familiares. A atriz e o marido estão esperando uma menina, que se chamará Aurora. O nome significa "o nascer do sol", "o raiar do dia", "amanhecer", "a que nasce do oriente" ou "aquela que brilha como o ouro".