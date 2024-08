A atriz Duda Reis está à espera da primeira filha e encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto exibindo sua barriguinha

Duda Reis encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 1º, ao compartilhar um novo clique exibindo sua barriguinha de grávida. Ela está à espera de sua primeira filha com o cabeleireiro Du Nunes.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido longo e justo de cor rosa, que destaca sua barriguinha. Na legenda, a mamãe se derreteu pela bebê. "Te sentir em meu ventre, parece silenciar todo o barulho que já existiu em mim", escreveu.

A postagem encantou os internautas. "Que grávida linda", disse uma seguidora. "Aurora realçando ainda mais a beleza da mamãe dela", afirmou outra. "Deslumbrante", falou uma fã.

Duda descobriu o sexo do bebê no último domingo, 28, ao realizar um chá revelação com a presença de amigos e familiares. A atriz e o marido estão esperando uma menina, que se chamará Aurora. O nome significa "o nascer do sol", "o raiar do dia", "amanhecer", "a que nasce do oriente" ou "aquela que brilha como o ouro".

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda Reis lista motivos de enjoo na gravidez

À espera do primeiro filho com Du Nunes, Duda Reis compartilhou com seguidores a experiência que teve com os enjoos da gravidez. A atriz listou os motivos que a fizeram sentir náuseas ao longo dos três primeiros meses, o que divertiu os seguidores.

"Essa mamãe passou mal demais. Assim foi o meu primeiro trimestre", escreveu Duda. Escovar os dentes, beber água, levantar da cama, abrir a geladeira e usas as escadas foram os principais motivos do enjoo, o que a atriz fez questão de retratar com bom-humor. Além disso, a artista disse que os alimentos foram uma dificuldade no período, pois quase tudo criava o mal-estar, exceto por comidas ácidas como tomates e limão.