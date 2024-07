É menina! Duda Reis e Du Nunes descobrem o sexo do bebê em chá revelação

Neste este domingo, 28, Duda Reis e Du Nunes promoveram festão e reuniram amigos e familiares para descobrir sexo do primeiro filho

É uma menina! Neste domingo, 28, Duda Reis e Du Nunes viveram um momento muito especial. O casal realizou um chá revelação com a presença de amigos e familiares e descobriu que estão esperando uma menina.

Ao revelarem o sexo da primeira filha do casal, os dois já anunciaram o nome da pequena, que vai se chamar Aurora . O nome significa "o nascer do sol", "o raiar do dia", “amanhecer”, “a que nasce do oriente” ou “aquela que brilha como o ouro”.

Nos comentários da publicação, diversos famosos e fãs parabenizaram o casal: “Ahh que a Aurora venha com muita saúde!! Felicidades para vocês!”, escreveu Carla Diaz,“Coisa Linda!!, vem aí uma mini Duda”, comemorou Bruna Griphao,“Parabéns !!!! Lindo nome para a princesinha que está a caminho” ,disse uma terceira.

Mais cedo, a atriz compartilhou no Instagram um vídeo em que mostra a chegada do casal ao local onde acontece o evento. Com tons pastel, a decoração do local conta com flores e balões brancos, e um palco onde Duda e Du descobrirão se esperam um menino ou uma menina. Para a ocasião, a atriz ainda optou por um vestido off white em tricô.

"Chegamos no nosso chá revelação, que emoção!", vibrou Duda em seu Instagram. "Se fosse menino, chamaria Enrico. Mas sendo menina, é a nossa Aurora, um nome que simboliza o nascer do sol e o início de um novo dia, representando esperança, renovação e o princípio da vida", disse ela.

Duda anunciou a primeira gravidez no começo de julho. Em seu perfil oficial no Instagram, a nova mamãe publicou o vídeo do momento em que descobriu a gestação. "É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", iniciou ela na legenda da postagem.

Sintomas da gestação

À espera do primeiro filho com Du Nunes, Duda Reis compartilhou com seguidores a experiência que teve com os enjoos da gravidez. A atriz listou os motivos que a fizeram sentir náuseas ao longo dos três primeiros meses, o que divertiu os seguidores.

"Essa mamãe passou mal demais. Assim foi o meu primeiro trimestre", escreveu Duda. Escovar os dentes, beber água, levantar da cama, abrir a geladeira e usas as escadas foram os principais motivos do enjoo, o que a atriz fez questão de retratar com bom-humor.