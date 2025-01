DJ Buarque rebate acusações de Bia Miranda: 'Não existe proibição'

Após Bia Miranda desabafar e afirmar que não pode ver o filho, o DJ Buarque rebateu a famosa e contou a sua versão dos fatos

Após Bia Miranda afirmar que não pode ver o filho Kaleb, de sete meses, o DJ Buarqueusou a sua conta no Instagram e contou a sua versão dos fatos.

"Eu já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, para mim é indiferente. Para mim, nada do que está acontecendo é novidade. Quem é pai ou quem é mãe, acredito eu que não vá querer viver em um ambiente com um bando de loucos, em um ambiente com pessoas usando drogas o dia inteiro com uma criança de sete meses sendo formada, sendo criada. O ponto principal é a saúde mental do meu filho, a sanidade mental do meu filho, a criação do meu filho, a forma que o meu filho vai ser tratado. Isso vai ser sempre o ponto principal", começou ele.

Em seguida, o famoso afirmou que se preocupa com o ambiente em que o bebê será inserido. "O meu sonho sempre foi ser pai e ter uma família. Não tive êxito em ter uma família. A partir do momento que meu filho está em um ambiente de drogas, bebidas, confusões... Isso ele pode não entender nada, mas isso não faz bem para a saúde, para a convivência, para a criação de um bebê. Eu não queria ficar longe do meu filho porque até então o filho ia ficar com a mãe e eu ia ficar vendo o meu filho de acordo com nossa convivência, com nosso relacionamento. Ele passava o dia inteiro aqui comigo e dormia na casa da mãe. E a mãe vivendo com a criança com um mês e meio como se não houvesse amanhã, saindo, bebendo, curtindo. Devido a todos esses fatos, avisei a ela que ia entrar na Justiça para pegar a guarda do Kaleb".

Por fim, Buarque contou que nunca proibiu Bia de ver o filho. "Não existe proibição, existe um pedido. Eu não quero meu filho em um ambiente de droga, eu não quero meu filho em um ambiente de maluquice. Ela pode pegar o filho dela de 15 em 15 dias, mas eu não quero meu filho no mesmo ambiente que esse cara. Amanhã tem pediatra. É a oitava consulta dele, ela foi em uma porque estava casada comigo. E o resto? Eu proibi ela de entrar na pediatra ou ela nunca quis saber? Porque eu não sou babá de ninguém, ela é a mãe. Todos os custos do meu filho, ela nunca me pediu para dividir nada comigo. O que eu mais quero é que meu filho tenha convivência com a mãe, o que eu não quero é que a mãe viva em um ambiente de drogas. Eu não proíbo de nada, apenas protejo o meu filho, como vou proteger para o resto da vida".

Buarque ainda mostrou o print de uma conversa com Bia no Whatsapp em que ele manda um áudio chorando pedindo para que ela veja um pouco o pequeno no Natal.

Desabafo

Neste domingo, 12, Bia Miranda fez um longo desabafo em suas redes sociais e afirmou que não pode ver o filho Kaleb, de sete meses, fruto do seu antigo relacionamento com Buarque. O principal motivo é que Buarque não quer que o bebê conviva com SamuelSant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, atual namorado de Bia.

"Hoje eu decidi vim falar um negócio com vocês que já era para eu ter falado há muito tempo, mas envolve muitas coisas. E isso é sobre o Kaleb. Hoje eu acordei com muita saudade dele, acordei com meu coração apertado. É um inferno que eu vivo que vocês não têm noção. Eu estava chorando na cama e eu não queria acordar o Samuel. Então, eu decidi falar com vocês. Quando o Kaleb nasceu, nem babá eu queria ter, eu queria cuidar do meu filho. Eu entendo a preocupação de pai. Eu também tenho minha preocupação como mãe. A minha preocupação como mãe é eu só não quero que meu filho apareça com um roxo, um arranhado, sem explicação. Agora o resto, quem ele vai apresentar para o Kaleb não me importa. Ele é o pai, ele tem a responsabilidade como pai", começou ela.

E prosseguiu seu desabafo, sem segurar as lágrimas. "Só que ele não me vê dessa mesma forma, ele não deixa o Samuel ficar na mesma casa que o Kaleb. Não tem nenhum motivo, ele só não deixa. No mesversário do Kaleb, o Buarque falou 'não quero que o Samuel esteja'. Tudo tranquilo, até para não ficar um clima chato. No dia do mesversário, falei para o Samuel 'fica no quarto, não é bom você ficar indo lá embaixo por causa do clima'. O Samuel não desceu desde a hora que acordou, ficou até 18h trancado dentro do quarto sem descer para fazer nada. No outro mesversário, ele veio me cobrar porque ele falou que não iria trazer o Kaleb porque no mesversário anterior, o Samuel não tinha saído de casa. Ele estava no quarto, ele nem desceu. Mas ele reclamou e falou que ia levar o Kaleb no mesversário porque o Samuel estava no quarto. O Samuel não vai para a rua quando o Buarque está aqui porque ele tem medo ou respeito pelo Buarque. Ele vai para a rua porque eu peço, porque eu quero ver meu filho. Nunca eu ia deixar alguém fazer mal ao meu filho, só que eu acho que isso já é picuinha".

Leia também: Bia Miranda exibe barriguinha da segunda gravidez