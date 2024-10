Discreta, Fiorella Mattheis explica decisão de não expor os filhos na internet

Casada com Roberto Marinho e mãe de dois meninos, Fiorella Mattheis esclareceu a decisão de viver a maternidade de forma discreta

A atriz, modelo e empreendedora Fiorella Mattheis separou um tempo neste sábado, 26, para conversar um pouco com os seguidores a respeito da maternidade. Mãe de dois meninos, Roberto e José Roberto, frutos de seu casamento com Roberto Marinho, a artista abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e respondeu algumas dúvidas em relação ao assunto.

Ao longo do bate-papo com o público, Fiorella foi questionada por uma internauta sobre a decisão de manter os herdeiros longe da internet. Discreta em sua vida pessoal, a famosa costuma compartilhar publicamente mais conteúdos sobre seu trabalho.

"Como tem sido esse pós-parto mais reservado? Respeito 100% a sua escolha de proteger o bebê", perguntou a seguidora em questão. Fiorella Mattheis, então, explicou a escolha: "Obrigada, é muito bom criar bebês longe das redes, gente, recomendo! É engraçado, porque quando você desliga o modo ‘posto, logo existo’, a vida acontece de forma mais natural e presente!".

E completou: "Mas o principal para mim é preservá-los das maldades da internet, que são muitas". Na sequência, a loira ressaltou que antes mesmo de se tornar mãe, ela já não era adepta em mostrar detalhes de sua vida pessoal.

"A verdade é que não mostro quase nada da minha vida pessoal como um todo, não só meus filhos! Preservo esse campo e compartilho com vocês tudo sobre meu trabalho, moda, lifestyle, empreendedorismo… ou seja: meu lado profissional. Mas o assunto maternidade quando compartilho sempre ajuda alguma mãe, por isso achei legal conversar sobre isso com vocês", explicou Fiorella Mattheis, por fim.

Fiorella Mattheis reflete sobre chegada do segundo filho com Roberto Marinho

Recentemente, Fiorella Mattheis usou as redes sociais para refletir sobre sua jornada como mãe de segunda viagem. Sempre discreta, a modelo e empresária surpreendeu ao celebrar o nascimento do seu segundo filho, José Roberto, fruto de seu relacionamento com Roberto Marinho, que é herdeiro do Grupo Globo.

Em seu perfil no Instagram, Fiorella Mattheis refletiu sobre a experiência de ser mãe do seu segundo filho ao compartilhar um texto escrito pela autora Luciana Godoi. Nos stories, a empresária, que também é mãe de Roberto, de um ano, compartilhou uma frase que destaca as diferenças entre a chegada dos dois meninos; confira detalhes!

