Dilsinho e Beatriz Ferraz estão à espera do segundo filho

O cantor Dilsinho será pai pela segunda vez! Nesta terça-feira, 22, a assessoria do artista confirmou ao portal Leo Dias que ele e a esposa, Beatriz Ferraz, estão à espera do segundo filho do relacionamento. Eles são pais de uma menina, chamada Bella, de 3 anos. E a mulher também é mãe de Rômulo Ferraz.

Enquanto Beatriz está em Orlando, nos Estados Unidos, preparando o enxoval do bebê, Dilsinho permanece no Brasil finalizando as músicas para o projeto Pagode do Diferentão 2, que será gravado no Rio de Janeiro na primeira semana de novembro.

Quem é a esposa de Dilsinho?

Discreto com sua vida pessoal, Dilsinho abriu uma exceção recentemente para celebrar o seu amor. Na imagem, ele e a amada apareceram abraçadinhos enquanto curtiam um dia ensolarado juntos. Na legenda, ele brincou: “Momento que eu pedi mais um filho”.

Vale lembrar que Beatriz Ferraz é estudante de veterinária e está junto com Dilsinho desde 2011. Em 2019, eles anunciaram na Ilha de CARAS que já tinham se casado de forma discreta. Ela foi a primeira e única namorada dele, e eles se conheceram quando ele tinha apenas 19 anos, durante um passeio no shopping.

"Eu estava no shopping, fui comprar uma roupa, escolhi uma camisa e ela trabalhava nessa loja que eu estava. Ela falava: 'Não, essa aqui não fica muito legal em você. É melhor essa'. Eu olhei meio que 'Nem te perguntei', mas não falei nada, né? Depois ela falou 'Aquela ali é muito mais legal' e eu pensei 'opa, tem alguma coisa aí, né?'. Eu não tinha dinheiro para levar as duas naquela época e levei a que eu gostei mais, não foi a que ela indicou. Podia ter levado a que ela gostou mais, só que era mais cara", disse ele no programa Faustão na Band.

E completou: "Eu fui atrás dela nas redes sociais. Ela ficou uns dois meses sem nunca me responder, mas depois ela me mandou um 'oi' e eu pensei 'É agora!'. A gente tem uma história muito legal".