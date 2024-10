Andressa Ganacin passa perrengue com filha recém-nascida: 'Aquela loucura'

A ex-BBB Andressa Ganacin usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira, 16, para compartilhar um perrengue que passou com a filha Sarah

A ex-BBBAndressa Ganacin usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira, 16, para compartilhar um perrengue que passou com a filha Sarah, que tem poucas semanas de vida, e é fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues. Nos stories do Instagram, ela contou que a pequena fez seu primeiro 'cocô bomba'.

"Sara dormiu bem e teve uma noite tranquila. Porém, de manhã, o que essa pequena fez? Seu primeiro 'cocô bomba'. Ou seja, foi aquela correria. Eu falei: 'Como é que sai tudo isso de você, minha filha?' Foi para as pernas, vazou na roupa, foi aquela loucura. Corremos para dar banho, e depois ela ficou toda limpinha e bonitinha", detalhou a mamãe coruja, que postou uma foto da filha em seguida.

Filha de Andressa Ganacin (Reprodução/Instagram)

Andressa Ganacin detalha ida ao pediatra

Na semana passada, Andressa Ganacin contou que levou a pequena para a sua primeira consulta com a pediatra. A bebê, que nasceu prematuramente no dia 25 de setembro, ficou internada na UTI Neonatal por cerca de 17 dias.

Nos stories do Instagram, ela celebrou o crescimento da pequena."Hoje o rolê está diferente: é dia da primeira consulta com a pediatra", escreveu ela. "Acabamos de voltar do pediatra. Ela engordou e cresceu e está com o peso ótimo. E é isso: um dia após o outro. Estávamos apreensivos para a consulta porque ela está exclusivamente no peito e ficamos com medo de não estar saindo leite suficiente. Mas está tudo bem! Ela está fazendo bastante xixi, o que mostra que está bem hidratada, e está com uma boquinha nervosa. Bateu 2 horas e já quer o peito", detalhou ela.

