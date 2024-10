Demi Lovato comove ao lamentar morte de sobrinha após o parto: 'Um anjo'

A cantora Demi Lovato compartilhou uma homenagem à sobrinha, Xiomara, que faleceu logo após o nascimento, em setembro deste ano

Irmã da cantora Demi Lovato, Madison De La Garza usou as redes sociais neste sábado, 26, para dividir uma notícia triste com os seguidores. Por meio de seu Instagram oficial, a ex-atriz mirim contou que sua primeira filha, Xiomara, faleceu no final de setembro, logo após o parto.

Madison publicou uma homenagem emocionante à bebê, fruto de seu relacionamento com Ryan Mitchell. "Na noite de 27 de setembro, depois de uma cesárea de emergência, Ryan e eu seguramos nossa pequena menina pela primeira e última vez. Obrigada, Xiomara, por nos fazer pais do mais perfeito anjo do céu. Mamãe e papai te amam, doce menina", escreveu ela.

Nos comentários da postagem, Demi Lovato comoveu ao deixar uma mensagem de pesar pela partida da sobrinha. "Eu te amo muito, Xiomara. Um anjo em todos os sentidos da palavra. Serei sua tia para sempre", lamentou a cantora.

Em outra publicação no Instagram, a famosa homenageou a pequena: "Descanse em paz, minha linda e perfeita sobrinha. Sou grata por ter segurado você em meus braços". Além de Demi Lovato, Madison De La Garza também recebeu recados carinhosos de amigos e seguidores.

