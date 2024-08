Com cliques fofos, Carol Celico celebra o terceiro mês do filho caçula

A empresária e influenciadora digital Carol Celico postou cliques inéditos do filho caçula, Rafael, e celebrou seu terceiro mês

Rafael, o filho de Carol Celico com o empresário Eduardo Scarpa, completou três meses de vida nesta quinta-feira, 15, e a mamãe fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária e influenciadora digital postou alguns cliques inéditos do herdeiro usando um macacão estiloso ao lado de seu bolo de mesversário e se declarou para ele.

"Rafael | 3 meses. Papai, mamãe, Luca e Bella te amam!", disse ela na legenda da publicação. Celico, vale lembrar, também é mãe de Luca, de 16 anos, e de Isabella, de 13, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

A postagem recebeu diversos elogios. "Num guento!! Neném mais lindo!!!", escreveu uma seguidora. "Ah que lindo", se derreteu outra. "Perfeição", falou uma fã. "Lindeza, a segunda foto ficou maravilhosa. Perfeita, Carol. O Rafael cada dia mais lindo", disse mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico ganha bolo diferentão para comemorar seu aniversário

No dia 26 de julho, Carol Celico completou 37 anos de vida e comemorou a data especial ao lado do marido, o empresário Eduardo Scarpa, o filho caçula, Rafael, de dois meses, e de outros familiares.

Em seu perfil no Instagram, a empresária mostrou a celebração de seu aniversário e chamou a atenção ao mostrar o bolo diferentão que sua filha, Isabella, escolheu para a data especial. A menina e o irmão, Luca, não participaram da festa porque estavam viajando.

"26.7 | sempre me lembro da minha mãe e minha vó me contando que eu nasci em uma manhã quente e ensolarada de um inverno intenso... Acordo nesse dia me lembrando disso, e agradecendo muito a Deus por mais um ano vivido com saúde, alegrias, desafios, intensidade, e muitas conquistas!", disse ela em um trecho da publicação em que mostra que ganhou um bolo em formato de uma montanha de neve. Confira!