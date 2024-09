Nesta terça-feira, 24, a filha da cantora gospel Camila Campos com o jogador Léo Zagueiro completou dois meses de vida, e ela celebrou a data especial

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais para dividir um momento especial com seus seguidores. Nesta terça-feira, 24, sua filha com o jogador Léo Zagueiro completou dois meses de vida, e ela fez questão de comemorar a data especial.

A pequena, que nasceu logo após a artista ser diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado, ganhou um bolo com o tema donuts para celebrar o mesversário. "Apaixonada", se derreteu Camila ao compartilhar o momento.

No feed do Instagram, ela compartilhou ela alguns cliques ao lado da família. "2 meses de Sofía, 2 meses de milagres!", celebrou. Os dois também são pais de Isabela.

Qual é o diagnóstico de Camila Campos?

A cantora gospel Camila Campos revelou publicamente em julho deste ano que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Na época, ela estava grávida de 7 meses da filha caçula.

No dia 24 de julho, já no hospital para o tratamento, a artista contou através de uma carta aberta que o câncer se espalhou para os ossos. Ainda no dia 24, Camila Campos deu à luz Sofia.

Através de uma publicação emocionante, a artista apresentou a herdeira caçula junto com o marido, Léo Zagueiro. "Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi", declarou ela, na ocasião.

Recentemente, ela concluiu todas as sessões de radioterapia e comemorou a ocasião com publicações nos stories de seu Instagram. "Última sessão de radioterapia. Olha o sorrisinho da vitória", celebrou ela, que aparece feliz no vídeo.

Em outro momento, ela também falou sobre a cinta que apareceu usando recentemente e explicou que serve como suporte para a coluna por conta das dores.