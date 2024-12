Ludmilla expõe planos para licença-maternidade do filho com Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves está grávida de sua primeira filha com Ludmilla. E a cantora contou como planeja organizar sua agenda após o nascimento do bebê

A dançarina Brunna Gonçalves está à espera de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Ludmilla. Em entrevista ao portal LeoDias neste domingo, 8, a cantora contou como planeja organizar sua agenda após o nascimento do bebê.

“Tô muito feliz com esse momento que estou vivendo. Nunca imaginei em formar uma família antes de conhecer a Bruna, depois que eu conheci o amor de verdade eu comecei a sentir vontade de fazer todas essas coisas”, iniciou ela.

“Eu quero que venha com muita saúde, eu tô aqui cheia de amor, transbordando de amor, eu e Bru, pra dar muito carinho pra essa criança. Sobre licença-maternidade, eu vou tirar o tempo que for necessário pra dar atenção, pra participar desses momentos, principalmente no início da vida do meu filho”, complementou.

Quando será o chá revelação do bebê de Ludmilla e Brunna?

Ainda neste domingo, 8, em seu Instagram oficial, Ludmilla compartilhou um vídeo do momento em que conversava com o público presente no show a respeito da revelação. Na ocasião, ela perguntou se eles achavam que o herdeiro seria um menino ou menina e recebeu diversos gritos divididos da torcida.

Após os palpites, a famosa contou que o sexo do bebê será descoberto somente no dia 17 de dezembro . Vale lembrar que Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram publicamente a gestação em novembro, durante um show em São Paulo e, posteriormente, publicaram um vídeo nas redes sociais contando a novidade.

Como Ludmilla e Brunna Gonçalves escolheram quem ficaria grávida?

Após anunciar a gravidez, Brunna contou que o processo para engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", detalhou a dançarina em entrevista ao jornal Extra.