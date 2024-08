A atriz Bruna Spínola compartilhou fotos do parto e anunciou o nascimento da segunda filha, Júlia, fruto de seu casamento com René Sampaio

Bruna Spínola usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para anunciar o nascimento de sua segunda filha, Júlia, fruto de seu casamento com o diretor René Sampaio. A menina veio ao mundo no último dia 15.

A atriz, que está no elenco da novela 'Dona Beja', da Max, postou algumas fotos do dia do nascimento da herdeira e falou sobre o momento especial. "O momento tão esperado finalmente chegou!", começou ela.

"Nossa pequena veio ao mundo com muita saúde, trazendo ainda mais amor para completar nossa família. É um amor que explode, uma alegria que não cabe no peito. Agora, nossa casa está ainda mais cheia de amor e felicidade! 15.08.2024", completou a famosa, que também é mãe de Malu, de quatro anos.

Bruna recebeu mensagens carinhosas nos comentários. "Que alegria! Viva essa família linda!", disse uma seguidora. "Que lindo @brunaspinola1 e @renesampaiocinema! Vida longa e linda pra essa família iluminada!", escreveu outra. "Parabéns, Deus abençoe toda a família", falou uma fã.

Em junho, a atriz contou que estava grávida pela segunda vez. Na ocasião, ela compartilhou algumas fotos que tirou em Paris, na França, e exibiu o barrigão. "Hoje, ao sair de casa, me deparei com uma barriga enorme e lembrei que tinha esquecido de postar essas fotos lindas da viagem e de contar que eu estava grávida. Malu foi promovida a irmã mais velha e tá curtindo cada momento da gestação! Demorei pra postar porque os dias por aqui estão tão intensos que acabo esquecendo. Rsrs! Mas já estamos no último trimestre e o barrigão não para de crescer. Muito feliz a chegada da irmãzinha…", escreveu.

Confira:

Bruna Spínola faz desabafo sobre maternidade real

A atriz Bruna Spínola afirmou que viveu momentos de pura frustração nos primeiros meses da maternidade. Em entrevista à revista CARAS Brasil, a atriz falou sobre a importância de desmistificar o período e não romantizar as dores.

"Eu tinha essa ideia romantizada. Muita gente dizia: aproveita para dormir e cuidar de você enquanto ela está na barriga. Achava exagero, mas quando ela nasceu vi que é realmente difícil", desabafou. Confira a entrevista completa!