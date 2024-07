Bruna Hamú se derrete em cliques inéditos do filho recém-nascido: "Meu amor"

A atriz Bruna Hamú encantou ao postar nas redes sociais fotos inéditas do filho Joaquim, que nasceu no último sábado, 20

Bruna Hamú encheu as redes sociais de fofura nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques com a família completa. A atriz, casada com Leo Feltrim, deu à luz Joaquim no último sábado, 20, e mostrou o filho mais velho, Júlio, de 7 anos, fruto de uma relação anterior, com o irmãozinho.

Ao publicar as fotos no feed do Instagram, a mamãe se declarou para o recém-nascido. "Joaquim Hamú Feltrim. 20/07/2024. Meu amor, você chegou e já conseguiu mudar toda a nossa realidade para melhor. Estávamos esperando por você no mês seguinte, mas sabemos que o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso próprio tempo", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Bruna falou sobre o significado do nome do caçula. "O significado do teu nome significa que 'Deus te estabeleceu' ou que 'Deus te elevou'. Bom, assim foi, Ele te estabeleceu para que você viesse um pouquinho mais rápido."

"Filho, seus papais e seu irmão te amam para todo sempre! Que você cresça na graça e conhecimento do nosso Deus, o Seu Pai perfeito! Que o Senhor guie todos os seus passos e que você esteja escondido no esconderijo d’Ele. Declaramos que a sua vida será para a Honra e Glória do nome do Senhor, afinal, a Ele você pertence. 'O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.' Números 6:24-26", finalizou.

