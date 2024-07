Lembra dela? Bruna Hamú apresenta seu filho recém-nascido

Atriz de Malhação e A Lei do Amor, Bruna Hamú celebra o nascimento do segundo filho, Joaquim, e mostra fotos do herdeiro

A atriz Bruna Hamú já é mãe pela segunda vez! Ela deu à luz Joaquim, fruto do casamento com Leo Feltrim.

A chegada do bebê foi anunciada por ela com um post no Instagram, no qual mostrou fotos do nascimento do herdeiro e falou sobre a emoção deste momento especial. "Seja bem vindo, Joaquim!! O dia que mais uma vez provamos da bondade de Deus. De fato o tempo e o jeito do Senhor são muito melhores e mais perfeitos do que os nossos. Obrigada Deus por mais essa benção. Seus pais e seu irmão te amam muito", disse ela.

Bruna já é mãe de Júlio, de 7 anos, fruto de relacionamento anterior.

O casamento de Bruna Hamú

A atriz Bruna Hamú se casou com Leonardo Feltrim em dezembro de 2022 em uma cerimônia romântica. A celebração religiosa aconteceu com vista para área verde e com decoração repleta de flores.

O casamento aconteceu poucos dias após a união no civil, que aconteceu no dia 2 de dezembro.

Bruna e Leonardo transmitiram o casamento por meio de uma live no Instagram. Nos comentários do vídeo, os fãs elogiaram a celebração. “Toda honra e toda glória pela união de vocês”, disse um seguidor. “Muitas felicidades pros dois”, comentou outro. “Que Deus abençoe”, declarou mais um.