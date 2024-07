Bruna Biancardi se derrete em declaração à filha, Mavie: 'Minha força'

Que fofura! Bruna Biancardi encantou os fãs ao mostrar novas fotos ao lado da pequena Mavie, sua filha com Neymar Jr

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores novas fotos fofíssimas ao lado da filha, Mavie, de 9 meses. A pequena, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, encantou o público mais uma vez ao surgir sorrindo nas imagens.

Em seu Instagram oficial, Bruna publicou dois registros segurando a bebê no colo. Esbanjando fofura e simpatia, a herdeira dos famosos roubou a cena ao posar para a câmera abraçadinha com a mamãe coruja.

Na legenda, a influenciadora fez uma linda declaração à menina. "Minha força, minha vida…", derreteu-se Bruna Biancardi. Diversos famosos, é claro, rapidamente lotaram os comentários da postagem com mensagens carinhosas à Mavie.

"Fotos que transmitem paz, amor, superação. Que Mavie siga sempre seus passos", escreveu uma internauta. "Lindas", disse a influenciadora Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, primogênito de Neymar. "Amores da vida", encantou-se Bianca Biancardi, irmã de Bruna. "Que bonitas", comentou Georgina Rodriguez, esposa do jogador de futebol Cristiano Ronaldo.

Recentemente, a tia de Mavie divertiu a web ao revelar um apelido inusitado da sobrinha. Através das redes sociais, a irmã de Bruna Biancardi contou que a pequena é chamada de 'Xororó', em referência ao cantor sertanejo da dupla com Chitãozinho.

"Marina é Chitãozinha porque tem o cabelinho espetado. E Mavie é Xororó porque, quando era pequenininha, só chorava. Demos esses apelidos para elas quando ainda eram recém-nascidas", contou Bianca.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Mavie e Bruna Biancardi no instituto de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr ficou encantado ao ver as fotos da filha, Mavie, com a mãe, Bruna Biancardi, no instituto que leva o seu nome em Santos, litoral de São Paulo. As duas foram até o local para conhecerem o espaço que apoia crianças e jovens da região.

Nas fotos, Mavie apareceu com look rosa e branco enquanto brincava no campo de futebol e também posou no colo da mãe coruja. Ao ver as imagens, Neymar disse: "Meus amores".

Vale lembrar que Neymar e Bruna estão juntos novamente. Eles tiveram uma breve separação depois do nascimento de Mavie em 2023, mas já reataram o romance e foram flagrados aos beijos há poucas semanas.