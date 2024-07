Apelido inusitado de Mavie vem à tona. Saiba qual é!

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie recebeu um apelido diferente logo depois de nascer. A tia dela explicou o motivo do apelido diferentão

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 9 meses, sempre rouba a cena quando aparece em vídeos e fotos compartilhados pela família. Desta vez, um detalhe da intimidade da menina veio à tona e surpreendeu a todos: o apelido diferentão!

A tia da bebê, Bianca Biancardi, contou que a filha é chamada pelo nome de um cantor sertanejo veterano desde que nasceu e explicou o motivo. Mavie recebeu o apelido de Xororó! A revelação foi feita por Bianca ao ver uma foto da sobrinha com a amiguinha Marina em sua festa de aniversário.

“Marina é Chitãozinha porque tem o cabelinho espetado. E Mavie é Xororó porque, quando era pequenininha, só chorava. Demos esses apelidos para elas quando ainda eram recém-nascidas”, contou Bianca.

Preço do look de Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 9 meses, marcou presença na festa de aniversário de sua tia Bianca Biancardi na noite de quinta-feira, 18. Para a ocasião, ela surgiu com um look de crochê fofíssimo e esbanjou simpatia ao participar do Parabéns para a tia.

No colo de Bianca, Mavie foi fotografada pelos amigos da família e apareceu com um conjunto de crochê em tom de verde. O casaquinho que ela usou custa cerca de R$ 219 e a calça é vendida pelo valor de R$ 149.

Antes da festa, Bruna Biancardi fez uma homenagem carinhosa para sua irmã, Bianca. "Hoje é aniversário da melhor titia desse muuuundo. Ela é tipo uma segunda mamãe pra mim, gente.. cortou o meu cordão umbilical e desde lá cuida de mim e ajuda a minha mamãe todos os dias. Sabiam que nos meus primeiros meses de vida ela acordava todas as madrugadas com a minha mãe? Ela é maravilhosa, faz tudo pra mim e por mim, ama brincar muito, me dar comidinha, me fazer sorrir e se fico 2 dias longe dela, ela acha que vou esquecer quem ela é.. Tadinha, avisem ela que esse amor é pra sempre e que não vou esquecer dela nunquinha! Bjs Mavie. @bibiancardi que seu novo ciclo seja tão especial quanto você! Continue sendo essa menina doce e essa mulher dedicada em tudo o que faz! Obrigada por tudo! Amamos muito você", disse ela.

Em resposta, Bianca disse: "Meu pai amado, o que eu chorei lendo isso. Toda dedicação e pouco por vocês! Sempre vou cuidar da nossa pequena e de você. Amo vocês mais que tudo".