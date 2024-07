Bruna Biancardi teria ganhado anel de grife para selar reconciliação com Neymar Jr

Após Bruna Biancardi ser vista com um anel de grife, o motivo vem à tona e está relacionado à sua reconciliação com Neymar Jr; saiba mais!

Bruna Biancardi tem sido vista usando um anel de grife no dedo anelar, e o motivo por trás do presente veio à tona: a joia estaria relacionada à sua reconciliação com Neymar Jr. Segundo informações do jornal Extra, a influenciadora digital teria recebido o presente como um símbolo para selar seu relacionamento com o jogador de futebol.

Em seu perfil no Instagram, Biancardi tem sido vista usando a joia no dedo anelar em praticamente todas as fotos recentes desde o início de julho, quando assumiu a reconciliação. O anel, que é preto e tem o estilo de uma aliança com o logo da grife italiana, é de metal esmaltado e custa aproximadamente R$ 2,5 mil, conforme informou o jornal.

Ainda segundo a publicação, Bruna teria perdido a antiga aliança que costumava combinar com o craque antes do término do namoro, devido a um assalto na mansão de seus pais, quando a joia foi levada. Agora, o jogador teria presenteado a namorada com o novo anel para selar a reconciliação e o novo compromisso entre eles; veja fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Vale lembrar que Bruna e Neymar Jr. foram flagrados aos beijos em um show e confirmaram a reconciliação no início do mês. O jogador e a a blogueira haviam anunciado o ponto final no namoro em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento de sua primeira filha juntos, Mavie, que agora tem nove meses.

Além disso, a terceira filha do jogador, Helena, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, acaba de nascer. Neymar confirmou a chegada da filha em suas redes sociais, publicando fotos do parto cerca de duas semanas após o nascimento. Bruna não participou da celebração e não se pronunciou sobre o nascimento.

Neymar Jr curte folga com a namorada e a filha:

Após confirmar o nascimento de sua filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly, Neymar Jr. decidiu ignorar as polêmicas e mostrar que está focado em sua família. Em suas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou um clique curtindo um dia na piscina com a namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, e a filha, Mavie, na Arábia Saudita.