Bruna Biancardi mostra look da filha antes da aula de ballet: 'Por aqui'

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para mostrar mais um look de sua filha, Mavie, de seu relacionamento com Neymar

A filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, Mavie, de um ano já está fazendo atividade física. E na manhã desta terça-feira, 11, a mamãe coruja usou as redes sociais para mostrar o look da pequena para a aula de balé.

A imagem compartilhada mostra um conjunto de balé infantil na cor rosa claro com saia de tule volumosa e detalhes dourados. Além de um par de sapatilhas com laços delicados, combinando com o visual. "Dia de ballet por aqui", escreveu Biancardi ao compartilhar o clique.

Veja:

Storie de Bruna Biancardi - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, tanto o jogador de futebol quanto a influenciadora digital postaram as fotos da herdeira vestido com a roupa rosa para o balé. Em clima de Carnaval, Mavie ainda apareceu com bilho no rosto e no cabelo. "Bailarinas", derreteu-se o atleta ao exibir a menina ao lado de sua amiguinha no estúdio fazendo a aula. "Elas cresceram", babou a mamãe ao mostrar a filha acompanhada.

Bruna Biancardi mostra momento fofo com Neymar e Mavie

Nesta segunda-feira, 10, a digital influencer aproveitou o tempo livre para curtir muito a companhia de Neymar e da filha Mavie, de um ano. O casal está à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

No vídeo publicado pela famosa, o jogador e a pequena aparecem fazendo carinho no barrigão de grávida de Bruna. "Nós quatro", escreveu a mamãe coruja, adicionando um emoji de coração. Veja mais!

Em outro momento, a pequena surgiu fantasiada em uma festinha de carnaval como a famosa princesa Moana, da Disney. Mavie esbanjou fofura com um top branco e uma saia vermelha. Para completar a produção, a menina usou sandálias douradas. Veja como foi!

