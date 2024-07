Bruna Biancardi mostra reação de quando descobriu a gravidez com Neymar

Muita emoção! A influenciadora Bruna Biancardi resgatou um vídeo especial do momento em que descobriu sua primeira gravidez

A influenciadora digital Bruna Biancardi iniciou a semana com muita nostalgia! Na manhã desta segunda-feira, 29, a namorada de Neymar Jr. usou as redes sociais para compartilhar sua reação no momento em que soube que estava à espera de Mavie, sua primeira filha com o jogador de futebol.

Durante um bate-papo descontraído com os seguidores, Bruna foi questionada como descobriu a gestação, ainda em 2023. Como resposta, a famosa resgatou um vídeo do exato momento em que o teste de gravidez apontou o tão esperado 'positivo'.

O registro emocionante foi gravado em um banheiro por Bianca Coimbra, esposa de Cris Guedes, grande amigo de Neymar. Acompanhada da influenciadora na ocasião, ela foi a primeira pessoa a saber da notícia.

Em seguida, outro seguidor perguntou se Biancardi realizou alguma surpresa ao anunciar a gravidez para Neymar Jr. Apesar do casal já esperar a chegada do primeiro herdeiro, a namorada do atleta revelou que gravou um vídeo com a reação do craque recebendo a novidade.

"Ele já imaginava. Não consegui fingir muito bem porque como já estávamos tentando, ele já estava com isso na cabeça. Tenho um vídeo lindo que passou no nosso chá [revelação], vou tentar colocar aqui", declarou a influenciadora digital.

A festinha de 1 ano de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou que a filha, Mavie, ganhará uma festinha para celebrar a chegada de seu primeiro ano de vida! A pequena, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., fará aniversário em outubro deste ano.

Em seus stories no Instagram, durante um bate-papo descontraído com os seguidores, Bruna contou como estão os preparativos para o grande dia. "Até agora só temos o tema. Esperando para definir a data e depois disso, o restante", declarou a namorada do atleta.

Mamãe de primeira viagem, Bruna Biancardi ainda falou sobre a experiência na maternidade. "Melhor experiência da minha vida. Fico me perguntando como vivi tantos anos sem esse amor…", escreveu a influenciadora em uma imagem fofíssima com a bebê nos braços.

Vale lembrar que além de Mavie, Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de uma antiga relação com Carol Dantas, e da pequena Helena, que nasceu recentemente, com a modelo Amanda Kimberlly.