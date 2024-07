Neymar Jr compartilha registros de dia de treino com Mavie

'No trabalho do papai'

Na Arábia Saudita com a mãe e o pai, Mavie, se divertiu ao conhecer o clube do Al-Hilal, novo time do qual Neymar faz parte

Neymar Jr compartilhou com seguidores o momento fofo que teve com a filha do meio, Mavie, nesta quinta-feira (25). A pequena está na Arábia Saudita com o pai e a mãe, Bruna Biancardi, e curtiu o dia com o jogador dentro do clube do Al-Hillal, time saudita pelo qual o atleta tem jogado desde sua contratação milionária no ano passado.

"Hoje, ela foi conhecer onde o papai trabalha", escreveu o jogador na legenda da publicação. No registro, a pequena apareceu se divertindo enquanto era muito mimada pelo pai. Arriscando-se nos primeiros passinhos, a filha do jogador andou pela academia do clube e pelo gramado do campo.

Quem também acompanhou a pequena foi Bruna Biancardi, que reatou o romance com Neymar recentemente e está se mudando com ele para a Arábia Saudita. Mais cedo a influenciadora já havia compartilhado o dia da filha no trabalho do pai: "O treino do papai teve reforço", escreveu ela.

Além da menina, o atleta é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento dele com a influenciadora Carol Dantas, e da recém-nascida Helena, filha também da modelo Amanda Kimberlly. A paternidade da bebê só foi revelada após o nascimento, ainda que já fosse especulada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi fala sobre adaptação na Arábia Saudita

Nesta manhã, Bruna contou aos seguidores que ela e a filha estão com dificuldades para se ajustarem ao horário da Arábia. O país está seis horas à frente do Brasil:

"A Mavie está indo dormir muito tarde, uma e meia da manhã, e dormido até mais tarde. No Brasil, a Mavie dorme até umas sete e meia. Aqui ela tem acordado dez e pouco e quando tenho sorte, onze horas. Mas ela está com o horário do Brasil ainda, coitada. Estou seis horas a frente do horário do Brasil e tem dias que não rende. Ainda leva ns dias para se adaptar", disse ela.