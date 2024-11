Bruna Biancardi mostra momentos de diversão com Mavie em fazendinha

Após comemorar 1º ano de vida com festa no Brasil, Mavie aproveitou um dia na fazendinha com a mãe, Bruna Biancardi e a tia, Bianca Biancardi

Nesta segunda-feira, 11, Bruna Biancardi compartilhou momentos de diversão ao lado da filha, Mavie, durante uma visita a uma fazendinha. A pequena de 1 ano, que é fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador de futebol Neymar Jr., encantou os seguidores ao interagir com os animais ao lado da tia, Bianca Biancardi.

Nas redes sociais o trio apareceu andando em um carrinho de golf dentro da fazendinha e encantaram os seguidores.

Mavie celebrou recentemente seu primeiro aniversário com duas festas: uma intimista em um resort de luxo na Arábia Saudita e, neste sábado, 09, uma segunda festa no Brasil. Realizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, a celebração teve decoração assinada por Andrea Guimarães, conhecida por trabalhos em eventos de celebridades, incluindo o aniversário de 15 anos de Rafa Justus.

O tema foi Atelie da Mavie e contou com uma decoração com referência a pincéis, tintas e outros itens usados em artesanato.

Bruna Biancardi fez lembrancinha exclusiva para a família no aniversário de Mavie

Biancardi contou que preparou uma das lembrancinhas com uma quantidade menor para ser algo exclusivo para a família e os amigos mais próximos. Ela entregou para os familiares uma caixa sofisticada com fotos de Mavie para guardarem de recordação.

A caixa foi enfeitada com o monograma da menina e o tema da festa, que foi Ateliê de Arte. Dentro da maleta, os familiares receberam um quadro de acrílico com fotos do crescimento de Mavie do primeiro mês de vida até os 12 meses.

"Eu vim mostrar uma que eu fiz que foi bem especial, porque a gente estava pensando em algo para a família, para os avós, tios, padrinhos, para que ficasse como lembrança do aniversário de 1 ano da Mavie. Como a gente não fez convite impresso, a gente pensou em algo para guardarem de recordação. Então ficou essa lembrancinha linda, como se fosse uma maletinha, com a identidade visual que eu já falei. Tem detalhes em couro, o monograma. Olha que linda que ficou: a gente misturou estampas. Abrindo, tem esse acrílico com 12 fotinhas da Mavie, para nossos familiares guardarem, ela desde o primeiro mês até agora. É pra guardar de lembrança", disse ela.